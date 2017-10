Traian Băsescu, în vizită la Washington

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele Traian Basescu va efectua saptamana viitoare - cel mai probabil incepand de marti - o vizita in SUA, la Washington, au declarat surse din capitala SUA si de la Bucuresti, citate de Hotnews.Presedintia Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe au refuzat sa comenteze informatia.Agenda presedintelui Romaniei in capitala Statelor Unite nu este deodamdata cunoscuta.Aceasta este prima vizita a lui Traian Basescu la Washington in mandatul lui Barack Obama. Basescu s-a intalnit la Washington, in martie 2005, cu predecesorul lui Obama, George W. Bush.