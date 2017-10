Traian Băsescu îi vede pe Baconschi, Preda, Blaga sau Negoiţă în locul său

Traian Băsescu îi vede pe Baconschi, Preda, Blaga sau Negoiță în locul său

Președintele Traian Băsescu a fost invitat, ieri, la emisiunea „După 20 de ani” de la Pro TV. Cu această ocazie, șeful statului a mărturisit că, pentru funcția supremă în stat, se gândește la oameni precum Teodor Baconschi, Cristian Preda, Vasile Blaga, Liviu Negoiță, potrivit Mediafax. În plus, Traian Băsescu a declarat că nu ar nominaliza-o pe Elena Udrea pentru funcția de prim-ministru. „Nu este suficient să fii inteligent, ambițios, capabil de negociere, așa cum este doamna Udrea. Dar de aici până la funcția de prim-ministru sau președinte de partid e cale lungă”, a explicat el. În același context, președintele a subliniat: „Nu eu schimb premierul. Emil Boc nu are cum să fie premier până la sfârșitul mandatului meu, pentru că al meu se termină în 2014. Emil Boc are șanse foarte mari să guverneze și după 2012".