Traian Băsescu îi cere demisia lui Ponta din funcția de premier

Ştire online publicată Joi, 04 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu i-a cerut public premierului Victor Ponta să plece de la conducerea Guvernului, pentru binele și credibilitatatea României. Într-o conferință de presă, susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat că este de "neînțeles frenezia cu care Victor Ponta încearcă să formeze un Guvern în jurul domniei sale", în condițiile în care este "complet discreditat în interiorul Uniunii Europene și în fruntea Guvernului"."Profit și eu că e plecat președintele ales și dau niște indicații în seara asta. Voi exprima câteva puncte de vedere cu privire la ceea ce se prefigurează a se întâmpla în viața politică, legat de Guvern. Victor Ponta a intrat într-o frenezie a formării unui nou Guvern, pentru a încerca să schimbe impresia, aducând fărâme de peste tot de pe unde poate. Poate este legitim acest lucru, mai ales pe fondul faptului că UDMR a anunțat și, probabil, va deveni o realitate faptul că se vor retrage de la guvernare. Din motive numai de dânșii știute, deocamdată. În niciun caz motivul retragerii UDMR nu este legat de sensiblitatea pe care au dobândit-o la votul electoratului. Însă, devine de neînțeles frenezia cu care Victor Ponta încearcă să formeze un guvern în jurul domniei sale. Politicianul Ponta e complet discreditat în interiorul Uniunii Europene și în fruntea Guvernului. Indiferent care este majoritatea in Parlament. Elementele pe care îmi susțin această afirmație sunt faptele domniei sale. În Europa, nu s-a uitat că a fost unul dintre artizanii loviturii de stat din 2012. La aceasta, Ponta a adăugat și a reconfirmat înclinația sa spre lipsa de democrație, cu ocazia alegerilor prezidentiale când, deși prin lege, responsabilitatea organizării alegerilor aparține Guvernului, nici în turul unu, nici în turul doi nu s-au asigurat condiții pentru ca românii să își poată exercita votul. Nimeni în Uniunea Europeană nu crede că a fost o întâmplare, ci un blocaj cauzat de Guvern""Un al treilea lucru, plagiatul domniei sale. Nu a existat vreun ministru sau demnitar în Europa care să nu demisioneze când e acuzat de plagiat. Dânsul vrea din nou să fie prim-ministrul Guvernului României, într-un Guvern recârpit, în conditiile în care are și acest element în bagajul de aprecieri pe care îl poate primi de la politicienii europeni. Public îl rog pe Victor Ponta să își asume formarea unui nou Guvern, dar din care domnia sa sa lipsească pentru binele României""Avem toate șansele să avem un raport MCV bun. Știu care sunt evaluările pe DNA, pe DIICOT, Parlamentul era problema. Am rezolvat-o în cea mai mare parte. Dar ieri a trebuit să facă un pas inapoi, din păcate. De aceea mă gândesc că Parlamentul poate să rectifice incidentul de ieri""Aș mai face o remarcă. Acum, când se pune problema construcției bugetului pentru anul 2015, am fost foarte interesat să știu dacă în urma acceptului premierului Ponta, de a se incasa doar 200 milioane de dolari de la Rompetrol, s-a intamplat ceva. (...) Nu numai că nu s-a format fondul de investiții, de 1 miliard de euro, dar nici măcar cei 200 milioane de dolari nu s-au încasat, până la momentul la care eu fac declarații și aici trebuie să își asume responsabilitatea, pentru că eu l-am prevenit, înainte de a face acest lucru""Astăzi am auzit de la prim-ministrul Victor Ponta despre apelul la consens, spunând că a fost un adevărat consens privind reducerea CAS. Nu a fost în consens cu mine, l-am prevenit că va avea probleme majore. (...) Știu că are dificultăți, nu știu cum le va rezolva, dar nu vreau ca o rezolvare să fie o întrerupere a acordului cu Fondul. România a intrat într-o condiție bună, în al treilea acord consecutiv cu Fondul, la cererea ei, și ar fi o mare dezamăgire, dar și o palmă pentru Fond și pentru Comisia Europeană daca iese din acordul cu Fondul, într-o stare mai puțin stabilă decat la intrarea în acord. Vor avea o responsabilitate mare și Fondul și Comisia Europeană și Banca Mondială dacă România nu finalizeaza acest acord. Au știut foarte bine ce se întâmplă în România""Am înțeles că Ponta vorbește de stabilitate. Ce stabilitate, când faci, în iulie, o rectificare bugetară, apoi, în septembrie, faci a doua rectificare bugetară, iar, în noiembrie, faci o a treia rectificare bugetară? Omul acesta nu știu despre ce stabilitate și predictibilitate vorbește. Penibili trebuie să fie unii""Am să fac o scurtă referire la redevențe. Îl atenționez că nu poate modifica redevențele și trebuie să înțeleagă cum funcționează: sunt stabilite de legea petrolului și gazelor. Au niște matrici de calcul care pleacă de la mărimea zăcământului și au valori între trei la sută, din valoarea țițeiului sau a gazului extras, până la 13,5 la sută, dar mai există, în spate, și o metodologie. Ca să modifici redevențele trebuie să ai acordul celor 444 de concesionari care sunt pe teritoriul României. Trebuie să obții acordul tuturor. Ce poate face Guvernul: lângă redevență, mai sunt sunt două taxe. Una, suprataxa pentru gaze, generată de liberalizarea prețului la gaze și a doua pentru resurse minerale. Aceastea trebuie să dispară de la 1 ianuarie 2015. Guvernul a explicat, astăzi, cum menține redevențele. Poate umbla doar la aceste două taxe. Guvernul poate să le marească, pentru că taxele sunt problema Guvernului sau poate anula cele două taxe și să instituie o altă taxă, care să le înglobeze pe amândouă. În această operațiune, Guvernul trebuie să țină cont cât de mult crește suma celor doua taxe, pentru că sunt zăcăminte care nu ar mai fi rentabil a fi exploatate, dacă s-ar percepe o creștere mare a acestor taxe. Înafară de redevență, care este în contractele de concesiune ale tuturor companiilor, pe care nu o poți modifica, sunt aceste două taxe care trebuiau mărite de la 1 ianuarie. Este treaba Ministerului Finanțelor pentru că el administrează Codul Fiscal. Necesită discuții cu toți concesionarii, pentru că UE nu ne lasă să avem redevențe diferite pentru concesionari diferiți. De aceea, modalitatea la care se aștepta toată piața: toți știau că se va introduce o altă taxă, simultan cu scoaterea celor două, în așa fel încât bugetul de stat să obțină venituri mai mari. Nu discutăm despre redevență, ci despre treaba Ministerului de Finanțe care trebuia să ia Codul Fiscal, să vadă ce face cu el în timp util""Marea problemă rămâne credibilitatea lui Victor Ponta, în fruntea Guvernului. Este un deserviciu făcut țării, Victor Ponta nu poate fi un prim-ministru credibil al României"Sursa: realitatea.net