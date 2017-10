Traian Băsescu: ,,Foarte probabil VOI DENUNŢA PACTUL DE COABITARE. Iată şi alte declaraţii ale preşedintelui

Traian Băsescu: ,,Foarte probabil VOI DENUNȚA PACTUL DE COABITARE. Iată și alte declarații ale președintelui

Ştire online publicată Joi, 03 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat astăzi, la B1 TV, că foarte probabil va denunța pactul de coabitare cu premierul Victor Ponta, întrucât acesta "s-a băgat cu bocancii in justiție", scrie realitatea.net. "Mesajul pe care îl dau este că nu-l mai girez pe Victor Ponta, pentru că a incălcat grav pactul de coabitare și, în mod deosebit, s-a băgat cu bocancii in justiție. Multe incălcări ale pactului i-am tolerat, și pe politică externă, și nerespectarea angajamentelor cu legea sănătății, a reaorgnizării adminsitrative etc. Dar faptul că s-au băgat cu bocancii în justiție de dragul lui Dragnea...Dacă Dragnea n-are nicio problemă, du-te in fața judeăctorului" a declarat Băsescu.Șeful statului a adăugat că Victor Ponta "s-a dovedit mincinos" și că a încălcat chiar și documentul politic ce "l-a făcut frecventabil" în străinătate. Băsescu a punctat că se va pronunța oficial asupra denunțării pactului cu Ponta în această după-masă, "după o analiză"."Independența justiției s-a prăbușit grav""Ieri, independența justiției s-a prăbușit cu binecuvântarea lui Ponta, ceea ce mă face să denunț pactul de coabitare. În acest moment, ce au făcut Nițu, Cazanciuc și Ponta a compromis România", a spus Traian Băsescu."Grav mi s-a părut discursul premierului la adresa lui Papici, l-a făcut în toate felurile. Nițu nu este un om care să se schimbe de la o zi la alta. Cineva se urcă cu picioarele pe el și acceptă. Acum 7 zile oamenii ăștia erau buni, și după ce s-a pus dosarul lui Dragnea, a ieșit și dosarul lui Voiculescu, dintr-o dată nu au mai fost buni. Nu-l mai girez pe Victor Ponta pentru că a încălcat grav pactul și mai ales s-a băgat cu bocancii în justiție, doar de dragul lui Dragnea",a adăugat șeful statului.