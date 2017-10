Traian Băsescu: „Fără securitate, din uraniul ars în reactoarele de la Cernavodă s-ar putea face bombe“

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la Haga, unde a participat la Summit-ul securității nucleare, că, dacă România nu ar avea securitate, uraniul ars în reactoarele de la Cernavodă ar putea ajunge pe mâna teroriștilor și s-ar putea fabrica bombe nucleare. Șeful statului a arătat că niciun șef de delegație nu și-a permis să meargă, în cadrul Summit-ului de la Haga, pe abordări tehnice, care, prezentate public, ar fi fost de neînțeles, și a adăugat că a face partizană populația în realizarea securității nucleare, prin informare, este un lucru extrem de important.În plus, Băsescu a menționat că omul de rând, nu doar în România, ci și în SUA, și în Japonia, și în statele fostei Uniuni Sovietice, unde sunt instalații atât de departe de standardele necesare, sau alte țări europene, nu realizează riscul unor accidente nucleare. „Spre exemplu, uraniul de la noi, ars în reactoarele de la Cernavodă, pe urmă devine extrem de radioactiv. Eu am văzut, am stat lângă o bară de uraniu, care se bagă în reactor. După ce arde în reactor, uraniul acela devine extrem de toxic, radioactiv. Dacă nu am avea securitatea necesară, și cantități de uraniu ars în reactoarele de la Cernavodă ar ajunge pe mâna teroriștilor, s-ar putea fabrica și mici sau mai mari bombe nucleare. S-ar putea genera, ori prin radioactivitate sau prin utilizarea la un standard mai înalt, s-ar putea fabrica echipamente extrem de periculoase pentru oameni”, a spus Traian Băsescu.