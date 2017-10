Traian Băsescu face apel la liderii USL să găsească o soluţie la actualele dispute

1

apel la unitate ?

Regretam ,dar Basescu nu are dreptate , desi stim ca grija lui fata de USL este perfida , dorind sa-i vada in continuare cum se sfasie intre ei . El pozeaza in aparator al PNL cu speranta ca acest partid balama si tradator va face parte din coalitia de dreapta aflata in faza vorbelor goale . Nu dezbinare USL afecteaza credibilitatea statului , mediul de afaceri si cetatenii , ci tomai mentinerea la guvernare a USL provoaca aceasta situatie .