Traian Băsescu este mulţumit de utilizarea banilor de investiţii de către ministere

Traian Băsescu este mulțumit de utilizarea banilor de investiții de către ministere

Președintele Traian Băsescu s-a declarat mulțumit de nivelul utilizării banilor de investiții de către ministere, după evaluarea anunțată pentru 30 iunie, precizând că această situație o are după ce a cerut o evidență de la Ministerul de Finanțe, restul fiind de competența premierului.„Evaluarea fiecărui minister este problema premierului, eu vă pot spune că am cerut de la Finanțe situația investițiilor pe fiecare minister și, personal, sunt mulțumit de utilizarea banilor pentru investiții. Acest lucru s-a văzut și în ce s-a întâmplat, e pentru prima dată când, în luna mai, construcțiile au trecut pe plus. Din cauza investițiilor guvernamentale, pentru că nu a făcut nimeni mari investiții imobiliare în primul trimestru sau în luna mai”, a explicat șeful statului. Traian Băsescu a dat ca exemplu MDRT, care a cheltuit 85% din banii pentru investiții, și Ministerul Transporturilor, care a cheltuit 82,5%, aceste două instituții fiind „marii consumatori de bani de investiții”. Mai mult, precizează președintele, pe componenta internă, MDRT a cheltuit chiar 98% din banii de investiții, probleme fiind în cazul programelor transfrontaliere, cu Republica Moldova și cu Ucraina. „N-aș spune că neapărat din cauza Ministerului Dezvoltării din România nu s-au realizat programele”, a precizat președintele. În ceea ce privește fondurile europene, Traian Băsescu a spus că „lucrurile s-au corectat” față de luna iunie, când președintele CE Jose Manuel Barroso a trimis o scrisoare Guvernului pentru a critica rata scăzută de absorbție. Șeful statului a spus însă că această rată nu poate fi evaluată acum, din cauza sistemului prin care proiectele sunt plătite din bugetul intern, iar apoi decontate la CE, iar acum aceste decontări au fost sistate temporar.