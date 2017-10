Traian Băsescu: "Erdogan a reuşit să îşi ostilizeze toţi vecinii"

Traian Băsescu: "Erdogan a reușit să își ostilizeze toți vecinii"

Fostul președinte Traian Băsescu explică tentativa de lovitură din stat din Turcia prin faptul că președintele Erdogan încearcă „să acapareze toată puterea”.Printre altele, el a declarat la un post de televiziune că, prin politica sa, Erdogan a greșit și, în acest mod, a reușit să își ostilizeze toți vecinii.„Trebuie să ne întrebăm de ce această lovitură de stat în Turcia. De ce? Răspunsul este simplu. Pentru că președintele Erdogan încearcă să acapareze toată puterea simultan cu islamizarea țării. Erdogan a reușit să își ridice propria minoritate kurdă, s-o facă să pună mâna pe arme din nou. Asta înseamnă că acest proces de reislamizare a Turciei, pe care l-a declanșat, îl susține. A pierdut din vedere că are și minoritatea kurdă care-și cere niște drepturi. Erdogan a reușit să își ostilizeze toți vecinii, care sunt ei. Îi este ostilă Armenia, cu care are frontieră, îi este ostilă Siria, el fiind unul dintre cei care luptă împotriva lui Bashar Al-Assad, îi este ostil Israelul cu care a reușit să intre în conflict. A trebuit să facă o demonstrație de forță, discutabilă din punct de vedere al realității Ankarei, și să doboare un avion al Federației Ruse. Uitați-vă acum! Dacă nu ni-l dați pe imamul acela din Statele Unite, oricine nu ni-l dă, intrăm în război cu el”, a spus Traian Băsescu.Referindu-se la relațiile dintre România și Turcia, fostul șef al statului susține că acestea sunt bune, dar a adăugat că relațiile cu Statele Unite ale Americii sunt mai importante decât cele cu autoritățile de la Ankara.„Noi avem o relație bună, tradițională, cu Turcia, dar n-aș vrea să fim puși în situația să alegem între Turcia și relația cu America, pentru că România va trebui să aleagă relația cu America pentru propria securitate”, a precizat Băsescu.