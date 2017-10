Traian Băsescu: Doamna Nuland ne-a transmis un mesaj îngrijorător, legat de statul de drept

Președintele Traian Băsescu a declarat că Victoria Nuland a venit la București emisar al Guvernului SUA și a transmis un mesaj extrem de serios, menit să îi îngrijoreze pe români și pe politicieni, legat de statul de drept din România, care din vara lui 2012 este continuu pus sub semnul întrebării."Voi încerca să clarific ceea ce este în dispută din punct de vedere al președintelui în spațiul public. Vizita Victorie Nuland a fost tratată de unii ca o vizită de a ne felicita la 10 ani de la intrarea în NATO sau ca o vizită ca să ne bată pe spate. Mesajul adevărat trebuie să-i îngrijoreze pe români și în egală măsură pe politicieni. Victoria Nuland a venit în calitate de emisar al Guvernului SUA. SUA și UE au investit enorm ca insituțiile din România să funcționeze în mod similar cu instituțiile din oricare alt stat de drept.Problema majoră este că majoritatea parlamentară a recidivat față de momentul din vara anului 2012. Toată lumea a sperat că după alegeri acest lucru nu se va mai repeta. În schimb, comportamentul actualei majorități a fost de șubrezire a statului de drept.Ceea ce a constatat emisarul Victoria Nuland nu rămâne în biroul domniei sale, se distribuie în întreg sistemul politic al SUA, de la Casa Albă până la Parlament, putere, opoziți, structuri de securitate și așa mai departe.Vreau să înțeleagă și românii, și politicienii că suntem cu un pas în prăpastie. În cazul în care majoritatea politică recidivează și continuă atacurile asupra statului de drept, prin legislație sau declarații, România riscă să fie izolată pentru mult timp. Suntem pe marginea prăpastiei. Dacă majoritatea parlamentară, în frunte cu Victor Ponta și Crin Antonescu, va continua atacurile asupra statului de drept, riscăm intrarea într-o lungă perioadă de izolare.Atacurile premierului asupra sistemului de justiție este o îngrijorare pentru partenerii noștri. Justiția este importantă pentru că atâta timp cât nu există un stat de drept și legi care se aplică, comunitatea de afaceri nu are încredere să facă investiții. Cum putem fi convingători că putem să apărăm țara și aliații noștri aici la frontieră de terorism dacă nimeni nu are certitudinea că România va continua să consolideze justiția? Cum poate cineva încredere într-un stat membru NATO în care justiția devine facultativă sau controlată politic?Îngrijorarea este maximă și România se află la un pas de a fi izolată. Un picior l-am pus deasupra prăpastiei.Am primit în timp scurt, din ambele părți, și de la partenerul strategic SUA vizita emisarului și votul de azi, semnale că în urma nerespectarea statului de drept se vor lua măsuri. N-aș vrea ca aceste afirmații să fie tratate politic, pur și simplu îmi fac datoria să informez și populația, și politicienii, printr-o ieșire publică, asupra faptului că nu mai pot continua să mintă - mă refer aici la politicieni - și că suntem într-un moment dificil. Mesajele primite au fost exprimate diplomatic, dar ferm.Fac un apel la politicieni, în frunte cu Victor Ponta și Crin Antonescu, să înțeleagă că au adus țara într-un moment dificil prin atitudinile față de justiție. Nimeni nu-i crede că este o justiție controlată de președinte, pentru că oricât au căutat, n-au găsit niciun procuror sau judecător care să spune că am dat eu comenzi. În aceste condiții, nu-i crede nimeni, dar fac rău României în afirmațiile pe care le perpetuează. Cea mai mare problemă pe care o avem acum este neîncrederea în România. Toți partenerii noștri pun sub semnul întrebării ireversibilitatea progreselor făcute în ceea ce privește independența justiției.Suntem într-un moment de cumpănă. În ceea ce mă privește, vreau să fie foarte clar că nu am nimic de negociat și că îngrijorarea mea este să-i apăr pe cei care au fost furați și nu pe cei care au furat. Eu nu am nicio problemă din acest punct de vedere și comportamentul meu este tranșant de nouă ani. Încerc, prin bătălia pentru independența justiției, să răspund la ceea ce au nevoie cei care au fost furați și nu la nevoile celor care au furat. Acesta este obiectivul meu și va rămâne așa până în ultima zi a mandatului", a declarat Traian Băsescu potrivit Realitatea.net.