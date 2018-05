Traian Băsescu, despre mitingul PSD ce urmează să fie organizat luna viitoare

2

POLITICIANISMUL DUSMANUL FAMILIEI

Daca s-a ajuns in situatia ca soarta familiei sa depinda de mitingistii pesediSti nu Mai e de facut nimic, nu mai e nicio speranta de mai bine. Soarta familiei romanesti este hotarata de educatie, de gradul de cultura, de posibilitatile de a putea avea o viata normala pentru familie, un salariu si o locuinta decente de o protectie a mamei si copilului, de stimulente pentru cresterea natalitatii, ,si nu in ultimul rand de o guvernare capabila sa asigure stabilitatea populatiei si a economiei nationale, crearea posibilitatilor de revenire in țară a milioanelor de romani care au familii cu situatii precare, Mitingul preconizat este o insulta la adresa unui popor care este permanent batjocorit si umilit de 28 de ani de indivizi periculosi care se dovedesc nedemni de a ne vorbi de morala, de onoare, de cinste si de familie. Se vor duce destui la un astfel de miting pentru un blid de linte, inconstienti ca orice sprijin dat politicianistilor indiferent de culoarea politica este un cui batut in sicriul Romaniei. Absenta totala de la un astfel de miting va fi prima dovada ca romanii au inceput sa se trezeasca si sa actioneze. Da,este necesar un astfel de miting, dar nu pentru "familie" ci pentru eliminarea banditilor si mafiotiulor care continua sa distruga tot ce a mai ramas.Dusmanul real al familiei este politicianismul.