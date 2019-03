Traian Băsescu, despre afecţiunea lui Dragnea: Eu am ajuns la cuţit când de la mijloc în jos nu am mai simţit nimic

Traian Băsescu, despre afecțiunea lui Dragnea: Eu am ajuns la cuțit când de la mijloc în jos nu am mai simțit nimic

Fostul președinte Traian Băsescu, operat de hernie de disc în 2006, a declarat luni seară, la TVR1, că liderul PSD Liviu Dragnea trebuie să se opereze de urgență dacă au început să îi amorțească picioarele.„Uite, am vazut ca marii doctorii au ajuns Codrin Stefanescu si caraghiosul celalalt, Radulescu mitralieră, care ies si ne spun de diagnosticul lui Dragnea. Nu as face niciun fel de discutie, o suferinta e o suferinta. Domnule, stii cand trebuie sa te operezi? Cand incepe sa iti amorteasca picioarele. Eu am ajuns la cutit cand de la mijloc in jos nu am mai simtit nimic. A iesit un disc dintre vertebre si risca sa sectioneze fasciculul de nerv care mergea si catre picioare si catre cap. Riscul este formidabil. La mine s-a rupt discul si a trebuit sa intre pe canal sa extraga bucatica aia care s-a rupt din disc. Insa altfel, va pot spune ca probleme cu coloana aveam de cand navigam, dormeam pe usa ca sa dorm cu coloana dreapta. E o boala care nu te omoara dar te sacaie groaznic. Cand m-am dus la spital, m-am dus cu o durere cumplita, dar am intrat pe picioarele mele (...) deja piciorul drept nu-l mai simteam”, a declarat Băsescu.