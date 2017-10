Traian Băsescu, declaraţii de presă: "Premierul fuge de răspundere"

Traian Băsescu, declarații de presă: "Premierul fuge de răspundere"

Ştire online publicată Joi, 28 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a făcut, aseară, câteva declarații de presă, în contextul amânării ceremoniei de învestire a ministrului delegat pentru buget, Darius Vâlcov.Băsescu a decis amânarea ceremoniei de depunere a jurământului de învestitură a lui Darius-Bogdan Vâlcov în funcția de ministru delegat pentru Buget după ce Victor Ponta a renunțat să mai participe la eveniment.DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI:Iată principalele declarații ale șefului statului:Este pentru prima dată când se întâmplă, în două mandate de aproape 10 ani, când o ceremonie de învestire a unui ministru, convenită cu cabinetul primului ministru, nu se mai întâmplă.Pe data de 20, seara, a venit la cabinet, pe 21 am avut informările, drept pentru care, pe 25 august, plecând de la premisa reală că toate informațiile primite cu privire la domnul Vâlcov le-a primit și premierul, i-am transmis o scrisoare în care făceam o referire la aceste informații și îl rugam să îmi comunice dacă își mai menține propunerea.Mi-a dat un răspuns evaziv, în care nu și-a asumat menținerea propunerii. Deci nu îmi dă un răspuns clar - ", da, îmi mențin propunerea în urma informațiile pe care le-a primit".Eu am interpretat ca fiind o eschivă de a menține în clar propunerea pe care a făcut-o în fază inițială. Mi-a stârnit dubii, dar am mai așteptat până pe 27, iar azi dimineață am emis decretul de nominalizare. Imediat ce s-a publicat în MO, în jurul orei 14.00, la ora 14.00 a fost contactată Cancelaria primului ministru pentru a conveni asupra orei și datei. propunerea Președinției a fost pentru azi la ora 18.00, propunere agreată.La ora 17.50, am primit de la Cabinetul primului-ministru informația că acesta nu participă la ceremonie și că l-a delegat pe viceprim-ministrul Oprea să participe. Mi s-a părut neserios modul în care am fost anunțat, cu 10 minute înainte de ceremonie, dar mi s-a părut și o neasumare publică, pe care am legat-o de răspunsul evaziv dat în data de 25.E si o chestiune de simbolistica. Participarea premierului la ceremonie simbolizeaza solidaritatea guvernamentala.Nu am fost dispus sa renunt la aceasta simbolistica, instalata de 25 de ani si nu-mi ramine decit sa astept un moment in care putem conveni reorganizarea ceremoniei in prezenta premierului. Prezenta premierului inseamna ca-si asuma nominalizarea facuta.Mi-a fost foarte greu să accept să derulez ceremonia de depunere a jurământului.Aștept un moment în care putem conveni reorganizarea ceremoniei, în prezența primului-ministru. Eu nu vreau să văd declarația lui Victor Viorel Ponta, în care spune că "eu nici măcar nu am fost".Nu e vorba de faptul ca Darius Vâlcov e urmarit penal: nu e si nu vreau sa se speculeze. Sunt o serie de fapte petrecute în timpul mandatului de primar, care au fost sesizate de diferite organe ale statului către parchete și vreau să văd ce se întâmplă.Despre OUG 45 din 2014 și Ordonanța care permite migrația aleșilor localiOUG 45/2014, care modifica BEC și reprezentarea în secțiile de votare și modalitatea de vot. Îl atenționez pe primul ministru care a semnat această OUG că atât Comisia de la Veneția cât și CCR au, primii recomandări, CCR - hotărâri, prin care precizează că nu trebuie emise acte legislative care modifică procesul electoral într-un interval de la 12 luni până la data alegerilor. Este o OUG care afectează procesul electoral.Ponta are nevoie ca aerul de OUG cu primarii migratori ca să iasă preăedinte. Administrația locală e instituție constituționala, OUG lui Dragnea nu trebuie emisă. Fac un apel la Guvern: să nu se emită OUG cu privire la transferul primarilor.Am văzut argumentația lor privind legea din 2006. Majoritatea care a aprobat legea din 2006 are justificarea că interzice migrarea. Dar vă rog să căutati pe site-ul CCR, și la Președintie, veți vedea că am întors la Parlament legea, pentru că lucrurile erau la jumătate. Acum însă, lucrurile suntnt grosier anticonstituționale.Actul de mâine este un act care arata spaima lui Ponta. El știe că nu poate câștiga prezidențialele și încearca să-și creeze avantaje incorecte cu 10 saptamâni înainte de alegeri.Mai fac o data apel la Avocatul Poporului, care prin inactivitate sabotează democrația. Dar mai încerc un apel: să atace la CCR OUG 45/2014, OUG de modificare a Legii Educației și, dacă mâine vom avea un Guvern care să fie atât de incoștient care permite o perioadă de mercato pentru primari, îl rog cu anticipație s-o atace și pe aceasta la CCR.Sursa livetext: realitatea.net