Traian Băsescu - declaraţii de presă, în această seară

Traian Băsescu - declarații de presă, în această seară

Ştire online publicată Marţi, 01 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu face declarații de presă la ora 19.30.Despre acciză: Astăzi OUG nu a fost adoptată în plenul Camerei, ci a fost retrimisă la comisia de buget. Am în pregăptire o scrisoare care va pleca spre Parlament cu argumentele de ce trebuie respinsă OUG de Parlament. Este o crimă pentru economie. Sper ca ceea ce voi spune să fie dezbătut de oameni care înțeleg, și nu de propagandiști.Politica fiscal-bugetară generată de Guvernul Ponta și acceptată de FMI este greșită. Știu cum reacționează economia, oamenii. S-au introdus 35 de taxe noi. S-a introdus celebra taxă pe infrastructuri, s-a introdus de azi și taxa suplimentară pe combustibil. E o povară enormă pentru economie și pentru cetățeni.Ne pregătim de un eșec major în execuția bugetară. Dacă privim la bugetele anilor 2012-2013-2014. pentru 2014, Guvernul Ponta și FMi au acceptat venituri în bugetul de stat de 217 miliarde. O creștere față de 2013. Numai dacă ne uităm că o creștere economică de 3,5% a generat o creștere de încasări de 7 miliarde, ne putem pune întrebarea ce creștere economică să avem ca să avem 17 miliarde.Neîncasările de februarie și martie ne arată că nu ne putem baza pe o creștere explozivăp a colectării și să privim liniștiți la creșterea aprobată de 17 miliarde.Riscăm să avem efecte de dezechilibrare a echilibrelor macro economice în lunile următoare. Nu trebuie să mergem înainte pe noua politică fiscal bugetară.Eu mai mult decât să trag public un semnal de alarmă, nu mai am ce să fac. Rugămintea mea la Guvern și la Parlament e să se aplece asupra a ceea ce spun.Este un semnal de maximă gravitate pe care îl trag la adresa Guvernului, Parlamentului și FMI. Nu poți avea creștere de 17 miliarde în venituri de la un an la altul.Plecând de la această analiză, dar și de la șansa că azi nu s-a adoptat legea de aprobare a ordonanței care crește taxa pe combustibil, voi cere Parlamentului să nu aprobe și să propune Guvernului să treacă la ajustarea cheltuielilor.Cred că Guvernul ar trebui să acționeze imediat pentru că încasările pe primele luni arată falimentul politicii fiscale a Guvernului Ponta. Nu e niciun joc politic. Vreau să prevenim o situație dificilă.Nu avem aparat administrativ capabil să gestioneze rambursarea de 4 eurocenți. Vor fi tentații de fraudare a procesului extrem de multe. Soluția corectă e respingerea Ordonanței prin care se introduce această taxă. Taxa e o frână pentru economie și consum. Banii europeni sunt soluția pentru locuri de muncă și investiții.GUvernul, dacă ar fi inteligent, s-ar bate să tragă bani europeni din noul exercițiu bugetar. Cu cât tragem mai mulți bani, cu atât mai mulți bani intră la bugetul de stat.La orice spui, îți spun ele că e propagandă electorală. Nu. E cel mai hotărât semnal de alarmă pe care îl fac public. Ca să nu își mai bată capul fătucile, îmi asum ce s-a întâmplat în criza economică.O asemenea politică este inadmisibilă. Sunt gata să fiu partenerul oricui să reparăm abordarea greșită.Nu tot ce acceptă Fondul în relația cu Guvernul e acceptabil și pentru țară. Dacă România era în dificultate, nu aș fi comentat măsurile pe care Guvernul le-a luat.Sursa livetext: www.realitatea.net