TRAIAN BĂSESCU, declaraţii de presă: "Guvernul a vehiculat MINCIUNI pentru a obstrucţiona votul în DIASPORA"

TRAIAN BĂSESCU, declarații de presă: "Guvernul a vehiculat MINCIUNI pentru a obstrucționa votul în DIASPORA"

Ştire online publicată Vineri, 14 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a făcut un apel către români, în special către cei din Diaspora, pentru a se prezenta, duminică, la vot. Totodată, șeful statului a criticat lipsa de interes a Guvernului pentru organizarea alegerilor din Diasporă și l-a acuzat că, încă de la primul tur al prezidențialelor, a vehiculat minciuni "pentru a obstrucționa votul" în afara țării. Mai mult, acesta a anunțat că va posta pe pagina personală de Facebook "un filmuleț" în care se va vedea cum este, cu adevărat, "pisicuțul Ponta", când sunt față în față.Peste câteva ore se încheie campania pe care și eu am urmărit-o, ca cea mai mare parte a românilor, cu foarte mult interes, la mine a fost unul suplimentar, pentru că voi preda ștafeta.Primul meu mesaj pentru români este să meargă la vot, indiferent unde s-ar afla. Trebuie să meargă la vot!În România, votul nu e obligatoriu, dar, în acest moment, se trece într-o altă etapă și ar fi rău pentru viitorul țării dacă românii nu ar face efortul să meargă la vot.O mențiune specială pentru românii din străinătate, ei au mai avut o importanță capitală în continuarea proceselor de modernizare a României în 2009. Îi rog în mod special pe românii din străinătate să meargă la vot.În ceea ce privește campania, până la urmă se finalizează teoretic azi, la 24:00, dar, în fapt, tot acest zbucium al spectrului politic, al cetățenilor simpli din campanie, se finalizează duminică. Aș face observația asupra căreia așez toată responsabilitatea președinelui României că a fost evident faptul că membrii Guvernului, MAE, încearcă să obstrucționeze votul românilor din străinătate.Avem elemente foarte clare din care rezultă asta. Comunicatul de ieri al MAE german, care a demontat afirmațiile făcute de Ponta că nu se pot înființa secții în afara consulatelor onorifice și ambasadelor.Am constatat că speranța mea la numirea lui Meleșcanu a fost una deșartă, el a continuat poziția incorectă a lui Corlățean, încercând să demonstreze că nu pot organiza alte secții de votare decât cele din turul 1. Este o miniciună, aveau interpretarea art 54 de către BEC și aveau la dispoziție ordonanța de urgență prin care puteau înființa noi secții, suspendând anumite prevederi din legea pentru organizarea alegerilor. Din păcate, Guvernul a vehiculat minciuni.Dincolo de exemplul legat de Germania, sunt scrisori de la primari din Spania și Italia care pun la dispoziție spații pentru organizarea turului 2. E clar că Guvernul nu a vrut să-i lase pe românii din străinătate în număr mare să-și exercite dreptul constituțional de a vota.De aceea îi chem pe români, pe cei din străinătate mai ales, să nu se uite la distanțe.Am informații că sunt partide care au decis să nu-și trimită reprezentanți în secțiile de votare pentru a se putea întârzia prezența la vot. Fac apel la partidele reprezentate în turul 2 să-și trimită reprezentanții în secții.În baza art. 80 din Constituție m-am adresat BEC, MAE și Guvernului, cerând soluții pentru ca, în turul 2, să se înființeze noi secții.Îi rog pe românii din străinătate ca duminică să se prezinte la vot. Sunt momente în care toți avem obligația unui sacrificiu pentru țară. Nu le spun cum să se voteze, dar le cer să-și exercite dreptul de a vota, oricât de greu le-ar fi!Guvernul a spus că 'președintele s-a amestecat'. În baza art. 80 din Constituție, președintele veghează la buna funcționare a înstituțiilor, iar aici avem MAE și Guvernul care nu au funcționat corect. De aceea m-am adresat BEC.Aș încerca un drept la replică. Nu vreau ca românii să voteze cu propaganda unui candidat și să creadă că e adevărat. În această campanie, repetat, candidatul PSD, cât și politicieni din același partid au proferat amenințări. 'După ce-și termină mandatul, la pușcărie! Asta e casa lui Băsescu și nu i-o dau!' Vreau să le dau un răspuns scurt și sec. Legat de amenințările cu pușcăria, sunt specifice politicienilor din anii '50. Le-a preluat și candidatul PSD. Pot să-l asigur că în toată activitatea mea nu va găsi încălcări de lege.Legat de casă, nu am cerut nicio locuință anume. Unui fost președinte trebuie să i se asigure reședință și pază. În ceea ce mă privește, nu am cerut decât aplicarea legii. Dacă Ponta nu vrea să o aplice, e problema lui!Apropo de jignirile pe care mi le-a adresat în campanie, îmi mențin punctul de vedere că, atunci când e în fața mea, e un pisicuț. În fața camerelor, devine erou. Pe Facebook veți găsi un filmuleț. Să vedeți cum e pisicuțul...Azi, înțeleg că s-a refăcut USL, am înțeles că regimul Băsescu e odios. Ce au făcut azi liderii alianței de stânga e o înșelătorie odioasă. Cum poți reînființa USL cu PLR care nu e înregistrat? Tăriceanu a ajuns un soi de Agamiță Dandanache... La unii, vârsta produce efecte, dar mă așteptam ca măcar ceilalți să realizeze că omul ăsta nu are un partid. Nu mă deranjează pentru că pentru mine lucrurile sunt la final de mandat, dar mă deranjează falsul.Pentru că suntem în zona de falsuri, să vedem ce a însemnat regimul Băsescu. Azi văd tandenmul Ponta - Tăriceanu. Sunt 7 ani din mandatul meu în care prim-miniștri au fost ei. A trebuit cu ei să apară ANI. În condițiile în care nu am negociat cu ei justiția, sigur că li se pare un regim odios, dar e unul în favoarea oamenilor. Rețineți, regimul Băsescu de 10 ani înseamnă 7 ani cu Tăriceanu și Ponta premieri și un an cu PSD la guvernare. 8 ani din 10 au fost la putere! A trebuit să vină un guvern Boc să refacă echilibrele macro-economice... Ponta să spună bogdaproste că i-a lăsat Boc țara echilibrată macro-economic.Vreau să-i felicit pe profesorii care n-au primit mita oferită de Guvern ca să-și ia cărți. Guvernul a vrut să-i umilească.Oamenii ăștia, de când sunt împreună, n-au propagat decât ură. Îi chem pe băsiști să vină la vot duminică să le dea o lecție.Îl atenționez pe Ponta să nu se bucure de ura pe care o răspândesc el oamenii lui și televiziunile care-l servesc. Ei reprezintă un grup care ar vrea ca țara să fie ca înainte de 2004. Fac un apel la românii de bună credință ca duminică să vină la vot, să nu-și lase țara jefuită de un grup de demagogi!surse: www.realitatea.net