Traian Băsescu, declaraţii de presă: Acciza la combustibil, suferinţă inutilă pentru populaţie

Traian Băsescu, declarații de presă: Acciza la combustibil, suferință inutilă pentru populație

Ştire online publicată Luni, 31 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu face o declarație de presă astăzi, la ora 15.00, la Palatul Cotroceni.Aș începe prin a saluta dezangajarea forțelor ruse de la frontiera cu UCraina. probabil că ce se întâmplă la aceste ore este un prim rezultat al discuțiilor la cel mai înalt nivel între președintele Barack Obama și președintele Putin, dar și al discuțiilor Lavrov-Kerry.Pe data de 25 am transmis o scrisoare tuturor membrilor Consiliului European în care rugam să analizeze posibilitatea ca Acordul de Asociere și de Liber Schimb cu Republica Moldova să fie semnat pe 27 mai.Azi, prim-ministrul a muncit din greu și nu aș vrea să rămână fără răspuns, inclusiv declarațiile legate de micul eveniment de marcare a aderării României la NATO. Am fost un politician foarte implicat în acest proces, am fost ministru în 1996-2000, am prins evenimentele din Iugoslavia. Nu mai puțin ca opozant, am fost un susținător fără rezerve a dumului României către NATO și UE. În timpul campaniei am vorbit despre axa București-Washington-Londra, axă pe care Ponta încearcă să o strâmbe.Daca am merge pe logica lui Ponta, ce cauta la Ziua Unirii, ca nu l-am vazut in suita lui Cuza? Deși poate a luat un act al Unirii și a pus o semnatura plagiata pe e . Are fracturi de logică.Aș vrea să fac precizarea că nu există niciun document între Guvernul României și FMI prin care România să fie obligată să introducă acciza la combustibil. Scuza pe care o spune Ponta, că ne-a obligat FMI, e o minciună. Așa cum nu există în documentele semnate cu FMI electorata.Acciza pe care primul ministru se cramponează să o introducă este o suferință inutilă pentru economie și pentru populație. Obligațiile pe care le aveam prin tratat de a crește acciza le-am îndeplinit, iar măsura pe care o ia Victor Ponta este una abuzivă împotriva populației. Nu are nevoie de acești bani.Este și un act de sadism, vrea să își arate puterea de prim-ministru..dincolo de faptul că baronii au pus piciorul în prag. În ultima ieșire publică a mai lansat și înțelegerea pe care a făcut-o cu transportatorii. Este un lucru complicat. Am aflat că Victor Viorel spune că vor lua banii înapoi cei care vor alimenta cinstit. Victor Viorel, îți spun: o să primească Finanțele camioane de facturi pentru mașini care nu au alimentat niciodată și vei da înapoi echivalentul a patru cenți, ceea ce va fi o lovitură pentru bugetul de stat. Imaginația românilor va funcționa.După scripte va ieși că s-a consumat mult mai multă motorină. Și sigur, pentru că tot avem instituțiile de control politizate, unii vor fi prinși, alții vor fi tolerați. Se introduce în sistemul fiscal românesc o perturbare. În plus, costurile de administrare vor fi foarte mari.Ceea ce Victor Viorel preconizează că se face rambursarea odată la trei luni, gândindu-se că va pune la punct în trei luni un astfel de sistem e o eroare. Nu va fi pus la punct. Și atunci are alternative: să îi păcălească pe transportatori că le va da patru cenți înapoi, ori să nu îi păcălească, dar sistemul să nu funcționeze.Nu am nicio ezitare să spun că vor fi păcăliți și agricultorii. Înțeleg că domnul ministru Constantin a anunțat o compensare parțială. După ce s-au introdus atâttea taxe pentru agricultori, o creștere a costului la combustibili e tot ce își mai doreau. Și nu în ultimul rând, micile firme de curierat, care nu se pot înadra în noțiunea de transportator. Vor afecta foarte multe societăți mici, societăți familiale, foarte multe afaceri individuale.Pe de altă parte, de ce firmelor le acorzi o reducere de patru eurocenți, dar populației nu. Sunt foarte mulți oameni care folosesc mașina personală pentru a ajunge la serviciu. E o discriminare grosolană care se face între consumatorii de combustibili.Cred că cea mai bună soluție este renunțarea în ultimul moment la această acciză. Ajung cele 35 de taxe noi introduse de Victor Viorel, ajunge intrarea taxei pe stâlp, nu mai trebuie șli taxa de 42 de bani pe fiecare litru de combustibil. Dacă ar fi fost o necesitate nu aș fi spus nimic, dar este o nevoie politică, pentru a avea bani să dea baronilor.Motorina va fi mai scumpă decât în Germania, mai scumpă decât în Austria, în condițiile în care OMV-ul austriac exploatează resursele din România. Este inadmisibil și economic și moral ce face Victor Viorel Ponta. De aceea îmi permit să îl rog, să îi cer să nu introoducă această acciză.