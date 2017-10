Traian Băsescu, declaraţie de presă: "România poate fi puternic afectată de situaţia de instabilitate generată de un război civil în Ucraina"

Traian Băsescu, declarație de presă: "România poate fi puternic afectată de situația de instabilitate generată de un război civil în Ucraina"

Ştire online publicată Duminică, 04 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu susține o declarație de presă azi, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni.Lucrurile se complică în Ucraina. În momentul de față sunt toate elementele care pot identifica, în Ucraina, un început de război civil. Categoric, guvernul legitim de la Kiev are obligația să mențină funcționarea și funcționalitatea tuturor instituțiilor statului. În același timp, numărul de victime ridică problema profesionalismului cu care se fac aceste intervenții.În ceea ce privește poziția Moscovei legat de faptul că forțele de securitate ale Ucrainei au atacat civili nevinovați, România respinge o astfel de susținere, care este cel puțin mincinoasă. Civilii nevinovați nu iau ostatici și declară prizonieri de război membrii ai OSCE, civilii nevinovați nu doboar elicoptere ale armatei ucrainene, civilii nevinovați nu ocupă sedii ale statului ucrainean. Civilii nevinovați u declară că formează o armată care se îndreaptă împotriva Kievului.Evenimentele de la Odesa devin periculoase. Ele se pot constitui în elementul de declanșare a unui război civil masiv.Nu criticăm, dar constatăm un dialog ineficient între Moscova și Washington. Aflăm zilnic despre convorbirile telefonice. România nu poate să nu observe acest lucru, că tipul de dialog este unul care nu va duce nicăieri, ba dimpotrivă, va netezi drumul către un război civil. De aceea, propunerea pe care o fac în numele României, este ca Moscova și Washingtonul să își asume în cel mai scurt timp declanșarea dialogului între puterea de la Kiev și separatiști. Dacă între cele două părți nu începe urgent un dialog, riscul unui război civil este major. Iar România, ca vecin al Ucrainei, este extrem de interesantă ca acest lucru să nu se întâmple. Asta cu atât mai mult cu cât extinderea conflictului în sudul UCrainei s-a produs deja, la Odesa.Un astfel de conflict nu are șanse să implice România, cu atât mai mult cu cât țin să menționez poziția extrem de echilibrată pe caren o are minoritatea românească din Ucraina. Spre cinstea lor, românii din Ucraina sunt loiali statului ucrainean.Dacă nu se reușește urgent punerea la masa tratativelor a separatiștilor și a Kievului, riscul major este ca în partea de est și de sud-est a Ucrainei să nu se poată desfășura alegeri prezidențiale. Un președinte ales numai cu voturile din centrul și vestul Ucrainei riscă să stimuleze ruperea Ucrainei.Nu există riscul ca România să fie angrenată într-un război, însă România poate fi puternic afectată de situația de instabilitate generată de un război civil în Ucraina. Instabilitatea se va materializa în modul în care România se va putea împrumuta pe piețele externe. Nu mai vorbim de importuri, exporturi și așa mai departe.Responsabilitatea Federației Ruse pentru această situație este majoră.Aș vrea să corectez câteva afirmații ale premierului, făcute cu lejeritate, într-o campanie prezidențiale pe care io desfășoară, dar care nu pot fi incluse în zon grobianismului pe care l-a arătat în ultimele zile, pentru că declarațiile sunt imediat absorbite de partanerii noștri.Un dintre afirmațiile făcute la Craiova a fost aceea că "ne paște un război". Vreau să afirm pentru toți românii și pentru partenerii noștri. România nu are sentimentul că va fi atacată de Federația Rusă și nu are niciun element care să ne îndrepte spre o astfel de întâmplare. Asta nu înseamnă că România nu participă la efortul de descurajare a instabilității în regiune.Afirmația că ne paște războiul nu are acoperire, iar cetățenii României sunt în deplină siguranță.