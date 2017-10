Traian Băsescu, de acord cu încheierea unui nou acord cu FMI

1

dar cetatenii ce au de castigat ?

Vrea,nu vrea trebuie sa fie de acord .Nu-si poate lasa aliatii din USL fara fonduri .Este bine sa stim ca FMI joaca rolul de gardian care controleaza accesul la finantele internationale . Abia dupa incheierea unui acord cu acest fond , Banca Mondiala , guvernele tarilor bogate sunt de acord sa acorde un imprumut . Acordul cu FMI implica acceptarea unor conditi greu de suportat de catre tarile in care exista coruptie si instabilitate politica . Cine acorda imprumutul este indreptatit sa puna unele conditii . Interzicerea cheltuielilor peste limitele bugetare stabilite de FMI , face rau sau bine in functie de nivelul coruptiei si incapacitatea de a guverna . Politicianismul romanesc si-a imaginat ca fondurile FMI si BM pot constitui o sursa de imbogatire , de acoperire a cheltuielilor nejustificate , a risipei . Spre deosebire de alte tari , Romania n-a folosit banii imprumutati pentru a investi in invatamant , in sanatate , in infrastructura . De aceea suntem tratati cu atata severitate . Cu sau fara fonduri imprumutate , procesul de imbogatire a unei minoritati va continua in paralel cu saracirea majoritatii populatiei . Ne place sau nu , FMI are un rol important in Romania atata timp cat partidele si guvernele se pot lauda doar cu coruptia si incompetenta .