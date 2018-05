Traian Băsescu: Dăncilă e o marionetă în spatele căreia se află Liviu Dragnea

Miercuri, 02 Mai 2018.

Traian Băsescu a declarat, la România TV, că PMP va vota orice moțiune de cenzură împotriva premierului Vorica Dăncilă, pentru că nu este de acord ca România să aibă un guvern condus de o marionetă.„Oricine depune moțiune de cenzură are sprijinul nostru. Nu suntem de acord ca România să aibă un guvern condus de o marionetă. Dăncilă e o marionetă în spatele căreia se află Liviu Dragnea, ea nu este premier. Eu am spus de atunci că președintele Iohannis s-a pus singur într-un non-combat sau nu știe în ce s-a băgat”, a declarat președintele PMP, Traian Băsescu, întrebat dacă va susține o moțiune de cenzură îndreptată împotriva Vioricăi Dăncilă. Cu toate acestea, liderul PMP s-a arătat sceptic în privința șanselor de reușită ale moțiunii.„Liberalii au sărit ca niște caraghioși, ei trebuiau să se asigure că au voturi. Noi vom vota, dar anticipez un eșec. Știu că există o discuție între Ponta și liberali, el are opt parlamentari, dar nu e suficient”, a completat Băsescu.Referitor la decizia de a muta ambasada la Ierusalim, Traian Băsescu a afirmat că Guvernul a încălcat atribuțiile președintelui Klaus Iohannis prin faptul că nu l-a informat că în ședința Executivului va fi discutat acest subiect.„Cei de la Cotroceni nu au fost informați. Președintele a fost informat că se discută în ședința de Guvern problema mutării ambasadei la Ierusalim ca să fie prezent? Nu a fost informat. Este o încălcare gravă a atribuțiilor președintelui de către Guvern”, a susținut Băsescu.