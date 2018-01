Traian Băsescu: "Dacă eram președinte, îl făceam pe Dragnea afiș"

Ştire online publicată Luni, 29 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul PMP, Traian Băsescu, a afirmat, ieri, că, în situația în care ar fi fost președinte și trebuia să nominalizeze pentru a treia oară un premier de la PSD, l-ar fi făcut „afiș” pe liderul PSD și ar fi obținut și nominalizarea unui director al SIE.Traian Băsescu consideră că nu este numit un director la Serviciul de Informații Externe deoarece președintele Klaus Iohannis și coaliția de guvernare „nu se înțeleg la nume”.„Dacă aș fi fost președinte și trebuia, să zicem, din nu știu ce rațiuni, să-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru a treia oară, al treilea guvern în 12 luni, în primul rând i-aș fi jucat în picioare pentru asta măcar vreo săptămână. Dacă nu puteam să fac altceva, măcar îi călcam pe cap timp de o săptămână. În al doilea rând, cum nominalizezi tu, pentru a treia oară, prim-ministru de la PSD când tu nu ai director la SIE? Nu-l pune pentru că nu se înțeleg la nume. Păi, acuma, îl făceam pe Dragnea afiș: băiatule, n-o să ai niciodată premier până nu am director la SIE și uite numele directorului, ia de aici”, a declarat Băsescu, la România Tv.Întrebat dacă, în opinia sa, președintele Klaus Iohannis se teme de o eventuală suspendare, Traian Băsescu a răspuns că suspendarea n-are nicio șansă să treacă.Fostul șef al statului a adăugat că nu știe de ce președintele Iohannis s-a grăbit atât de tare cu desemnarea Vioricăi Dăncilă.„Eu mi-am făcut datoria de opozant. N-aș putea spune că am avut o discuție cu domnul președinte Iohannis. Dânsul a ascultat punctul de vedere, argumentele și eu am argumentat cât am putut de bine să nu se grăbească, să-i cheme la consultări și pe cei propuși de mine, să dea necesarul măcar de emoție într-un fel sau altul PSD-ului. Dânsul a mers pe ideea să rezolve lucrurile repede. Acum nu-mi dau seama cât de repede, pentru că PSD nu s-a grăbit deloc, dacă observați. Deci nu știu de ce s-a grăbit atât de tare”, a comentat Traian Băsescu.