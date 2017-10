Traian Băsescu critică decizia Guvernului de a cumpăra maşini

Traian Băsescu critică decizia Guvernului de a cumpăra mașini

Președintele Traian Băsescu a criticat decizia Guvernului de a achiziționa mașini cu o valoare de până în 18.000 de euro.„Este una din măsurile neinspirate, pe sfârșit de an, dar este caracteristică guvernărilor noastre”,a spus șeful statului.„Un element de ultimă oră. Am înțeles că Guvernul s-a hotărât să cumpere mașini. Și valoarea mașinilor să nu depășească 18.000 de euro. Cred că este una din măsurile neinspirate, pe sfârșit de an, dar este caracteristică guvernărilor noastre. Banii de investiții - pentru că mașinile noi înseamnă investiții, se duc în mașini până la 18.000 de euro valoare, ceea ce înseamnă că nu va fi Dacia de 7.500 sau Fordul B-MAX, vor fi mașini mai serioase. Acești bani sunt bani cărora le spui bani de investiții, pentru că sunt achiziții de mașini noi. Cred că o măsură corectă a Guvernului ar fi fost ca acești bani, dacă tot nu s-au cheltuit, măcar să fie utilizați la plata facturilor restante la diverse ministere, pentru că deja blocajul economic devine tot mai consistent”, a spus Traian Băsescu.Guvernul permite instituțiilor și autorităților publice să achiziționeze autoturisme și în afara Programului „Rabla”, eliminând astfel interdicția aplicată în ultimii patru ani, dar impune ca mașinile cumpărate să nu aibă un motor mai mare de 1,6 litri și să nu coste mai mult de 18.000 euro. Prețul de 18.000 euro calculat pentru o mașină include TVA.Pragul pentru achizițiile publice fără licitație urmează să fie dublat de la începutul anului viitor, la 30.000 de euro, potrivit ANRMAP.Potrivit Mediafax, limitele privind achiziționarea de mașini, care conduce la eliminarea interdicției de cumpărare, este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență. Potrivit unor surse oficiale, proiectul a fost aprobat în ședința de miercuri a Guvernului.