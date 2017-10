Traian Băsescu: Cred că astăzi Parlamentul a greșit fundamental și a compromis România

Marţi, 10 Decembrie 2013

Președintele Băsescu a catalogat drept un regres cu 10 ani a deciziei parlamentarilor din Comisia Juridică a Camerei Deputaților de a scoate de sub incidența Codului Penal pe acte de corupție pe președintele țării, pe parlamentari și profesiile liberale, transmite B1.ro.„Eu le mulțumesc că s-au gândit și la mine, dar nu am nevoie și cred că nu am nevoie nici domnii parlamentari. Ca atare voi trimite legea înapoi la parlament pentru că scoțând președintele, parlamentarii și pe cei care lucrează fără contracte de muncă din categoria funcționarilor publici nu mai pot fi loviți nici de situațiile de incompatibilitate, nici anchetați de DNA și se protejează și de emiterea unor hotărâri care se vor atribui familiilor lor. Această modificare înseamnă 10 ani de regres. A fost greu pentru a se pune în picioare aceste instituții, ANI și DNA, pentru a lupta împotriva corupției la nivel înalt. Puterea legislativă nu este un butic, este o instituție fundamentală a statului român, formată din senatori și deputați, părticică din instituțiile publice. Nu putem confunda președinția cu un butic din Gara de Nord, nu am nicio altă soluție decât să resping această lege, să o atac la Curtea Constituțională. Nu poți să spui că ești parlamentar, consilier, primar și nu ești în serviciul public", a spus Băsescu. „Cred că astăzi Parlamentul a greșit fundamental și a compromis România”, a adăugat președintele țării. Parlamentarii din Comisia Juridică a Camerei Deputaților au introdus câteva amendamente la Codul Penal care îi scot din categoria funcționarilor publici pe președintele țării, pe parlamentari și profesiile liberale. Mai exact, aceștia nu vor mai putea fi cercetați de Agenția Națională de Integritate.