Traian Băsescu: "Cioloș nu are șanse la alegerile prezidențiale"

Senatorul PMP Traian Băsescu este de părere că Dacian Cioloș nu are șanse de a câștiga alegerile prezidențiale de anul viitor și că opoziția ar trebui să-l susțină pe președintele Klaus Iohannis, care și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat.„Eu, de un un an de zile, vorbesc de unitate pentru alegerile europarlamentare, unitatea opoziției și pe urmă unitate pentru un singur candidat, care nu poate fi domnul Cioloș. Probabil că domnul Iohannis va dori un al doilea mandat și va trebui susținut președintele în funcție”, a spus Traian Băsescu, la România TV.Întrebat dacă Dacian Cioloș are șanse în cursa electorală, fostul șef al statului a negat, susținând că președintele Iohannis poate avea o campanie care să-l facă favorit pentru al doilea mandat.„Nu are șanse Dacian Cioloș, s-ar trage un glonț de pomană. Klaus Iohannis e deja rodat, are experiență politică la vârful statului, va fi în măsură să-și ducă o campanie electorală care să-l facă favorit pentru al doilea mandat. Pe Dacian Cioloș poate îl mai pune cineva ceva, că el merge pus. Îl pui ministru, e ministru, îl pui consilier, e consilier, îl pui comisar european, e comisar european, dar nu îl văd ales”, a afirmat fostul președinte Traian Băsescu, senator PMP.