Traian Băsescu cere interzicerea membrilor partidului extremist Jobbik în România

Ştire online publicată Marţi, 11 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a cerut, marți, Guvernului și Parlamentului României, să adopte un act normativ care să interzică prezența membrilor formațiunii Jobbik în România, potrivit B1.ro.”Am observat ieri o prezență la vârf a partidului extremist Jobbik. Cred că a venit timpul să punem capăt prezenței acestui partid pe teritoriul Romaniei. Cer public Parlamentului să adopte un act normativ prin care să se interzică prezența în România a membrilor acestei formațiuni”, a afirmat șeful statului.”E un partid extremist, care nu are responsabilitate pentru Europa unită. În Europa se constată o creștere a partidelor extremiste și, dacă Ungaria nu îi poate pune sub control, măcar pe teritoriul României nu au ce căuta”, a continuat Traian Băsescu.”Voi avea o discuție extrem de aplicată în primul CSAT pentru ca libertatea, democrația, dreptul de mișcare, la libera exprimare, nu pot merge pânâ la nivelul la care prin abordări extremiste faci rău altora, iar Jobbik e un partid extremist de care le e rușine și guvernanților de la Budapesta. Nu văd de ce ne-ar fi nouă rușine. Comportamentul lor de la Târgu Mureș justifică o astfel de măsură”, a încheiat președintele.