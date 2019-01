Traian Băsescu: "Brexit, un vis urât, din care Marea Britanie s-a trezit"

Fostul președinte Traian Băsescu susține că Brexit este „un vis urât din care Marea Britanie s-a trezit” și că România are șansa să fie țara în a cărei președinție UE s-a consolidat, în loc să fie țara în mandatul căreia Uniunea Europeană s-a micșorat.„Brexit - Un vis urât, din care Marea Britanie s-a trezit. Așa cum anticipam în ultima postare, a început bătălia pentru rămânerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Uniunea Europeană. În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are condițiile politice și legale pentru a părăsi Uniunea Europeană”, a scris pe Facebook Traian Băsescu.El a mai afirmat că, în mod cert, premierul britanic va trebui să demisioneze.„Vor exista alegeri parlamentare anticipate și va fi organizat un nou referendum pentru Brexit, referendum prin care electoratul Regatului Unit își va readuce țara înapoi în Uniunea Europeană. Este o șansă uriașă pentru Uniunea Europeană să rămână unită și întreagă, iar România are șansa să fie țara în a cărei președinție UE s-a consolidat în loc să fie țara în mandatul căreia Uniunea Europeană s-a micșorat. Din acest moment România are șansa unui mandat de succes. Oare avem capacitatea să ne jucăm șansa?”, a adăugat fostul șef al statului.