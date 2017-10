TRAIAN BĂSESCU, ATAC DUR LA PONTA: "Premierii ar trebui să fie bărbaţi"

TRAIAN BĂSESCU, ATAC DUR LA PONTA: "Premierii ar trebui să fie bărbați"

Ştire online publicată Marţi, 12 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"S-a terminat campania electorală și trebuie să vă spun că de azi voi reveni în viața publică. Nu am vrut ca în toate aceste 30 de zile de la instalarea Guvernului să spună unii că e scandal. Nu e scandal, sunt puncte de vedere diferite. Suntem în fața unui lucru pozitiv pentru că dezbaterea din Parlament și dezbaterea a ce va urma în zilele următoare se referă la Uniunea Europeană, iar nevoia de a știi cât mai bine care sunt mecanismele de funcționare a Uniunii, este nu doar la nivelul oamenilor politici, dar este evident că sunt unii care au titlul de profesori și sunt invitați la televizor și care nu au habar cum funcționează Uniunea Europeană. Astăzi parte din clasa politică a dat cel mai penibil spectacol în ceea ce privește cunoașterea UE, din păcate în frunte cu domnul premier dr. în drept Victor Ponta. Nu doresc o confruntare cu nimeni, dar doresc soluții corecte, constituționale. România trebuie să aibe ceea ce au toate statele pe diverse paliere ale Uniunii Europene. Legitimitate. Înțeleg că astăzi s-a adoptat o declarație pe baza căreia să se modifice Constituția. Eu am aici o Constituție pe care nu am încălcat-o niciodată. Vă citez din art. 67. "Camera Deputatilor si Senatul adopta legi, hotarari si motiuni, in prezenta majoritatii membrilor." Partea pe care nu o găsesc în lista din art. 67. Nu există în Constituție declarația ca fiind act juridic. În mod cert, măcar domnul Șova de la PSD a citit Constituția, un bun "cunoscător" al Constituției", a declarat Traian Băsescu.