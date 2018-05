Traian Băsescu, anunț de ultimă oră despre moțiunea de cenzură: Dăncilă e o marionetă în spatele căruia se află Liviu Dragnea

Ştire online publicată Luni, 30 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte Traian Băsescu a anunțat luni că PMP va vota o moțiune de cenzură împotriva premierului Viorica Dăncilă.”PMP merge pe orice moțiune. Dăncilă e o marionetă în spatele căruia se află Liviu Dragnea. Ea nu este premier, e o marionetă. Oricine depune o moțiune are sprijinul nostru. Eu am spus de atunci că președintele Iohannis s-a pus singur într-un non-combat sau nu știe în ce s-a băgat. Liberalii au sărit ca niște caraghioși, ei trebuiau să se asigure că au voturi. Noi vom vota, dar ei au voturi sau vor avea un eșec? Eu anticipez un eșec. Știu că există o discuție între Ponta și liberali, el are 8 parlamentari, dar nu e suficient.Iohannis plătește prețul non-combatului de la numirea lui Dăncilă. Trebuia să condiționeze numirea ei de punerea unui director la SIE. Trebuia să facă ce am făcut eu cu Ponta, trebuia un act de coabitare.”, a declarat Traian Băsescu în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Știripesurse.ro.Precizările fostului președinte vin în contextul în care Victor Ponta a anunțat că și el și colegii săi din partidul Pro România vor vota o moțiune de cenzură.Președintele Klaus Iohannis a cerut vineri demisia premierului Viroica Dăncilă, în contextul scandalului legat de mutarea ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.PNL a anunțat că pregătește o moțiune de cenzură care va fi introdusă în luna iunie.