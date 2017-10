Traian Băsescu: Am votat cu gândul la o majoritate care să nu încerce să pună sub control politic justiţia

Traian Băsescu: Am votat cu gândul la o majoritate care să nu încerce să pună sub control politic justiția

Ştire online publicată Duminică, 11 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte Traian Băsescu a ajuns duminică, la ora 10.00, la secția de votare de la Colegiul Economic "A.D.Xenopol" din Capitală. Acesta a fost însoțit de soția sa, Maria.Citește și Alegeri parlamentare 2016 / Prezența la urne, la Constanța "Am votat pentru cele trei mari domenii în care dacă nu facem ceva, România va avea probleme: natalitate, educație, sănătate. Am votat cu gândul la o majoritate care să nu încerce să pună sub control politic justiția și cu gândul la o justiție care să înțeleagă că respectarea drepturilor fundamentale este urgența zero în construirea unui stat de drept", a declarat Traian Băsescu, la ieșirea de la vot.Fostul președinte speră ca românii să iasă în număr cât mai mare la votul de duminică.Întrebat dacă Elena Udrea, care candidează ca independent pentru un nou mandat de deputat, poate intra în Parlament, Băsescu a răspuns: "De ce nu? Sunt convins că poate să intre".