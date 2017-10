Traian Băsescu: "Am o singură boală, am boală pe hoţi!"

Traian Băsescu: "Am o singură boală, am boală pe hoți!"

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că îi autorizează pe cei zece medici care i-au făcut vizita medicală anuală să dea relații oricărui ziarist interesat despre starea sa de sănătate, șeful statului susținând că are o singură boală, și anume „boală pe hoți”. „Autorizez cei zece medici din comisia care s-a format în anul acesta, când s-a făcut vizita medicală, deci public îi autorizez să dea relații oricărui ziarist care este interesat de starea de sănătate a președintelui”, a anunțat Traian Băsescu. El a precizat că un post de televiziune a coborât atât de jos în propaganda de denigrare, încât a aflat de la televizor despre atacuri cerebrale, despre internări la Spitalul Militar din București, la Fundeni, la Viena. „Nu a existat niciun astfel de incident de sănătate, cel puțin în cei zece ani, nu știu după ce îmi termin mandatul”, a mai spus Băsescu. Președintele a continuat: „Pot să vă spun că am o singură boală, am boală pe hoți, și asta nu se tratează!”. Președintele a făcut declarația la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, înainte de plecarea la Summitul Asia - Europa (ASEM) de la Milano. Postul România TV a relatat, miercuri seară, că președintele Băsescu ar avea semnele bolii Parkinson, că ar fi avut două atacuri cerebrale și că, din acest motiv, ar fi fost internat de mai multe ori, inclusiv în străinătate.