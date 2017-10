Traian Băsescu a ieşit la pensie. Câţi bani va primi fostul şef de stat la bătrâneţe

Traian Băsescu a ieșit la pensie. Câți bani va primi fostul șef de stat la bătrânețe

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, s-a pensionat începând cu data de 4 noiembrie 2014, potrivit informațiilor din ultima declarație de avere a acestuia, postată pe site-ul Administrației Prezidențiale. La capitolul venituri, apare informația că fostul președinte al României s-a pensionat la data de 4 noiembrie 2014 și că a încasat 5.166 de lei, reprezentând pensia pentru lunile noiembrie și decembrie.Potrivit declarației de avere publicată la sfârșitul mandatului, în decembrie 2014, Traian Băsescu deținea, împreună cu soția, două terenuri în intravilan în București dobândite în 2003, aferente apartamentului și garajului, de 174 mp și, respectiv, 46 mp. El mai are două apartamente, unul în București de 370 mp, achiziționat în 2003, iar altul în Constanța de 46 mp, moștenire de la părinți, din 2011, precum și un garaj.Fostul șef al statului are și două autoturisme, unul Dacia Duster achiziționat în 2010 și altul Ford BMax luat în 2012. Băsescu deține și bijuterii achiziționate în perioada 1975-2014 în valoare estimată de 25.000 euro, ceasuri în valoare estimată de 47.000 euro și tablouri de 19.000 euro.Fostul președinte are două conturi la ING Bank, unul de 2.068 dolari și un cont în numerar pentru investiții de 3.645 dolari - venituri generate de obligațiunile în USD emise de Ministerul Finanțelor, un cont curent și un depozit la Unicredit Țiriac Bank de 49 dolari, respectiv, 46.437 dolari și un cont de card la BCR de 35.067 lei.Nu are datorii, venitul înregistrat în 2014 din indemnizația de președinte este de 69.957 lei, venituri din indemnizația de deplasări externe din ianuarie - decembrie 2014 sunt de 4.900 euro și 900 dolari. Veniturile din pensie din noiembrie și decembrie sunt de 5.166 lei. Potrivit declarației de interese, Băsescu este acționar la Romgaz cu 2.948 de acțiuni achiziționate cu 87.763 lei și obligațiuni emise de Ministerul de Finanțe în valoare nominală de 36.000 dolari.