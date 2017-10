Traian Băsescu a depus amendamente la Legea graţierii. Ce propuneri are

Traian Băsescu a depus amendamente la Legea grațierii. Ce propuneri are

Senatorul PMP Traian Băsescu a depus o serie de amendamente la Legea grațierii, prin care ar urma să fie grațiate pedepsele sub 10 ani, inclusiv, pe motiv că, în varianta actuală a proiectului, persoanele considerate „indezirabile” vor fi pedepsite mai aspru.„Faptul că se prevede un prag de până la 5 ani pentru acordarea grațierii nu va face decât să determine aplicarea unor pedepse foarte mari pentru acele persoane considerate indezirabile, astfel că, dacă în prezent, acestea au șansa de a primi o pedeapsă de 3 până la 4 ani, pe viitor vor fi acordate doar pedepse de peste 5 ani, tocmai pentru a se evita aplicarea acestei legi a grațierii”, a spus Traian Băsescu.În plus, el a cerut și reducerea la jumătate a pedepselor pentru femeile care au fost condamnate pentru infracțiuni ce nu au fost săvârșite cu violență, inclusiv a acelora care au fost condamnate pentru fapte de corupție, precum și a persoa-nelor de peste 60 de ani.„Nu înțelegem de ce o femeie - funcționar public însărcinată, condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție, ar trebui să fie exceptată de la această clemență. Este în interesul copilului ca mama să se întoarcă cât mai repede alături de copil. Pedeapsa este un mijloc de reeducare și nu de distrugere a unor relații de familie de o asemenea sensibilitate. Inițiativa vine astfel în sprijinul consolidării unor familii care, datorită unor condamnări, se pot destrăma și distruge”, a explicat Traian Băsescu motivarea amendamentului propus.Pe de altă parte, fostul președinte susține și reducerea cu o treime a pedepselor persoanelor care nu sunt recidiviste și nu au săvârșit infracțiuni cu violență. Totodată, el vrea și mărirea perioadei de timp în care un condamnat eliberat trebuie să returneze eventualul prejudiciu, de la un an, la trei ani.