Traian Băsescu a anunţat că va candida pentru un nou mandat de preşedinte

În acest week-end,

Traian Băsescu a anunțat că va candida pentru un nou mandat de președinte

Ştire online publicată Luni, 05 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte în cadrul unei întâlniri cu fermierii de la Sânnicolau Mare, din județul Timiș. „De acum, Sânnicolau Mare pentru mine a devenit un loc important, locul în care președintele în funcție anunță că va mai candida pentru un mandat. Vă mulțumesc mult, sănătate multă”, a spus președintele. După ce și-a anunțat candidatura, Băsescu a primit cadou de la edilii locali stema orașului Sânnicolau Mare, emblemă cu Sfântul Nicolae și a afirmat că asta „înseamnă că a luat o decizie bună”. Traian Băsescu a declarat presei, ieri, la Luduș, în județul Mureș, că, în cazul în care nu mai câștigă un mandat la președinție, nu își face probleme, deoarece are „o meserie foarte bună” și nu este „un șomer din politică”. „Am un brevet de comandant de navă, pe care mi l-am revalidat anul trecut în vară. Am pierdut toată vara cu examene la centrul de perfecționare. Sunt un om care are o meserie foarte bună, sunt calificat pentru nave de foarte mare tonaj, post foarte bine plătit, deci nu sunt un șomer din politică”, a mai spus președintele.