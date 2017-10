Tragedie în Techirghiol. S-a stins din viaţă viceprimarul Răzvan Alberto Andrei

Tragedie în Techirghiol. S-a stins din viață viceprimarul Răzvan Alberto Andrei

Tristețea și durerea a cuprins întreg orașul Techirghiol, după ce vestea că viceprimarul Răzvan Alberto Andrei s-a stins fulgerător din viață, la doar 43 de ani.În cursul zilei de luni, nimic nu părea că lucrurile se vor schimba atât de brusc la Primăria Techirghiol, însă seara avea să aducă tuturor angajaților o veste neplăcută.„Ne-am întâlnit luni, mi-a spus că după program merge să joace baschet la sala de sport. Cu câteva zile înainte avusese o bronșită, însă își făcuse analizele și ieșiseră bine. Apoi am aflat că a murit, nu-mi vine să cred nici acum. Este o mare pierdere. Era un om valoros, pe care l-am apreciat enorm și cu care am colaborat excelent, motiv pentru care eu am și insistat să fie viceprimar”, a declarat primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan.Nici prietenii nu-și dau seama prea bine ce s-a întâmplat. Își amintesc doar că jucau baschet, erau la începutul partidei, moment în care viceprimarul s-a prăbușit. Jocul s-a întrerupt, iar cei prezenți au sunat la 112. Pentru toți cei prezenți acolo, timpul parcă trecea prea greu, deoarece viceprimarul nu dădea semne că-și revine. La fața locului au ajuns două echipaje medicale la interval de 30 de minute, însă, cu toate eforturile și manevrele de resuscitare, Răzvan nu a fost readus la viață. Din primele investigații, se pare că viceprimarul ar fi suferit un infarct, cu toate că cei apropiați spun că nu a avut niciodată probleme cardiace.v v vRăzvan Alberto Andrei s-a născut la data de 24 august 1971. Avea 43 de ani și era membru PSD. El era vi-ceprimar de la sfârșitul anului trecut, însă mai ocupase această funcție și în mandatul 2008-2012. Era căsătorit cu Florinela, soția sa fiind asistent la Sanatoriul Techirghiol, iar împreună aveau un fiu, elev în clasa a XII-a.Sicriul a fost depus la capela bisericii „Sfântul Ilie” din Techirghiol, iar înmormântarea va avea loc astăzi, la ora 13.00. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!