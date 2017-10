Trădare la vârful PDL: Mihai Stănişoară s-a înscris în PNL

2

cadre noi

Antonescu este fericit. Si-a intarit sandramaua penelista cu un nou vicepresedinte. Este vorba de Stanisoara ,fost mare pedelist , pricopsit cu functii inalte de catre partid.Ca sa ne facem o idee cine este aceasta persoana cu condicuță de bordel politic , sa-l citam precizand ca este vorba de declaratii recente : Am luat astazi hotararea sa intru in echipa PNL,zice Stanisoara,dupa o chibzuinta intensa . Singurul partid care poate sustine si implementa politici de dreapta in Romania este PNL. Sa faci o astfel de afirmatie despre un partid care a tradat doctrina liberala inhaitanduse cu un partid de stanga , este dovada crasa ca aceasta canalie politica ne crede prosti. Ca sa atenueze tradarea si ca sa justifice argintii tradarii , se angajeaza sa fie onest,sincer corect si performant , de parca toti din PNL au aceste calitati supte direct de la marii corifei liberali-socialisti, Antonescu si Hasotti . Stanisoara spunea despre Antonescu ca acesta accepta in partid persoane dubioase,care pateaza imaginea partidului (asa cum polutiile nocturne pateaza cearceafurile ) . A mai declarat ca Antonescu are un stil dictatorial si ca-si terorizeaza colegii. Mentionam si declaratia dezertorului facuta in octombrie 2012 : Antonescu este cel mai ridicol si caraghios roman , dl Goe al politicii romanesti . Aici suntem de acord si noi cu parerea lui Stanisoara. Culmea ipocriziei si ticalosiei o demonstreaza cand declara senin ca “ PNL este proiectul caruia se alatura pentru a se implini politic si profesional " . Bine, bre omule ! Dar in PDL nu te-ai implinit ? Ai fost sef in Parlament , ministru de razboi ,etc , si acum pretinzi ca esti neamplinit . Acest Stanisoara nu-si da seama cati liberali hamesiti asteapta la rand sa se implineasca , si n-au loc de alde Iohannes , Stanisoara si alte frunze aduse de vant . Ne este sila sa mai continuam cu redarea declaratiilor acestui produs politic tipic romanesc . Ne-am obisnuit cu faptul ca politicianistii dupa ce se injura si se tavalesc in mocirla politica , sunt gata sa faca oricand aliante si aranjamente si isi ling reciproc mocirla care este dulce.Si toate astea,pe spatele unui electorat care inca nu are de gand sa se trezeasca.