Trădare în PDL Constanţa: doi primari au fugit la PSD

Trădare în PDL Constanța: doi primari au fugit la PSD

Doi dintre primarii PDL au ales, ieri, să-și trădeze partidul care le-a adus victoria în alegerile din 2008 și au trecut în barca PSD. Este vorba despre primarul localității Hârșova, Tudor Nădrag și cel al localității Ion Corvin, Dumitru Nedea. Cei doi primari au fost, ieri, alături de noii lor șefi de la județ, respectiv de prim-vicepreședintele PSD Constanța Nicușor Constantinescu și secretarul general al PSD Constanța, Cristinel Dragomir care au anunțat că cei doi vor candida din partea PSD la alegerile din 10 iunie. Primarul orașului Hârșova, Tudor Nădrag, a afirmat în cadrul conferinței de presă de ieri că PSD i-a fost alături încă din 2008, când inițial trebuia să candideze la funcția pe care o ocupă astăzi din partea aripei social democrate, însă din cauza unor probleme a ajuns să fie candidatul PDL. Nădrag s-a declarat mândru să fie membru PSD și nu a dorit să facă prea multe comentarii vizavi de plecarea sa din PDL.„Nu vreau să vorbesc de rău Partidul Democrat Liberal, nu vreau să arunc cu noroi în foștii mei colegi. L-am informat despre plecarea mea pe președintele PDL Con-stanța Gigi Chiru, i-am explicat și motivele. Pot doar atât să spun, că cei de la Consiliul Județean Constanța m-au ajutat foarte mult să realizez proiectele propuse pentru localitatea mea. Nu același lucru îl pot spune despre PDL care deși este la guvernare nu m-a ajutat cu mare lucru. Din aceste considerente plec liniștit la PSD, consider că nu am niciun fel de obligație față de PDL”, a declarat primarul Tudor Nădrag pentru „Cuget Liber”. Edilul din Hârșova a mai ținut să precizeze că, pentru el prioritate au cetățenii care i-au acordat votul de încredere și cărora le-a făcut anumite promisiuni în urmă cu patru ani.La rândul lui, primarul din Ion Corvin, Dumitru Nedea a spus că a fost sprijinit mult mai mult în proiectele comunității de reprezentanții Consiliului Județean Constanța decât de cei de la PDL. Ca o diferență între cei doi primari, dacă Tudor Nădrag va fi nevoit să-și dea demisia din PDL, Dumitru Nedea nu mai trebuie să facă acest lucru deoarece el a fost exclus din PDL în urmă cu ceva timp. Prietenia dintre cei doi primari și conducerea PSD Constanța a fost dată pe față ieri și de Nicușor Constantinescu care a dezvăluit de ce a ținut secretă relația partidului cu cei doi primari democrat-liberali. „Atât Tudor Nădrag, cât și primarul localității Ion Corvin, Dumitru Nedea, au fost alături de PSD Constanța de mai mult timp, însă nu am făcut public acest fapt pentru a nu-și periclita mandatele. De astăzi însă, cei doi au devenit, oficial, membri PSD”, a spus Nicușor Constantinescu.Pe de altă parte, cei doi edili nu sunt singurele achiziții ale celor de la PSD Constanța. Astfel, după cum au dezvăluit șefii PSD Constanța, alți doi primari au deja adeziuni la acest partid. Este vorba despre primarul comunei Vulturu, Eugen Marius Berbec (PNȚCD) și primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic (PER).Mai mult, prim-vicepreședintele PSD Constanța a declarat că aceștia ar putea să nu fie singurele achiziții noi ale filialei de la malul mării deoarece mai există primari de la PDL care și-au exprimat intenția de a trece la PSD.