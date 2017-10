Totul despre alegerile locale din 5 iunie. Când începe campania electorală şi care sunt regulile jocului

1

Ultimele alegeri locale au fost in anul 2000

Un candidat la sefia primariei se lanseaza cu 2-3 ani inainte de alegeri.Mazare a vopsit balcoane cam 2-3 ani inainte de a ajunge primar.Mi-l amintesc cum statea el atarnat in corzi pe blocurile "comuniste" in timp ce altii il fotografiau pentru ziar.In plus,era cunoscut din presa locala.Era foarte vehement la adresa comunistilor lui Iliescu,adica la adresa partidului care putin mai tarziu i-a dat apa,graunte si dolari ca sa-l potoleasca.Nu este cazul nostru de azi.Niciun candidat nu este cunoscut in afara de Fagadau,ca urmas al lui Mazare si prin pozitia lui in Primarie.In rest,vid si multa liniste,dejan imi țiuie urechile.Dar noutatea noutatilor este alta.A fost introdus candidatul Hopa Mitica.Candidatul Hopa Mitica este urmatorul favorit dupa Fagadau. Hopa Mitica este tot din clanul corupt pietrificat in ultimii 16 ani la Constanta.In ordine este candidatul PNL-ului.Daca nu castiga Fagadau,va castiga tot "al nostru".Sa ne imaginam cum va decurge campania electorala.Fagadau se va fotografia cu sarmanii,cu profesorii cu educatoarele,cu preotii,cu micutii,va inaugura veceuri publice,treceri de pietoni,bulevardul Tomis,Lapusneanu,sensuri giratorii,etc.Butoanele sunt la el in Primarie.Telefoanele ziarului Telegraf,ziarul de suflet,se inrosesc.Microbuzele toate,vor plimba chipul lui Fagadau.Spre final,Fagadau va fi invitat la televiziunea partidului cu o lista de intrebari intocmita chiar de el.Tot Fagadau va raspunde la intrebarile puse de Fagadau.Decebal intreaba,Fagadau raspunde.Activistii PSD il vor felicita la telefoanele date in direct la TV.Telespectatorii vor fi uimiti de numarul mare de simpatizanti PSD.Cu un telefon dat la un director de scoala generala se va rezolva si cu atasamentul scolarilor fata de alesul inimii noastre.In timpul asta,domnul de la Penele ne va umple cu pliante cutiile postale si va plimba elefantul sau camila ca sa-l bage lumea in seama.Alti candidati isi vor plimba pisica,catelul sau hamsterul,ce are omul prin casa.Alegeri 2016,un mare succes politic.Bineintele,eu am ales pentru un viitor mai bun,pentru copii nostri.Sictir !