Topul bugetarilor de lux. Cât câştigă un demnitar?

Topul bugetarilor de lux. Cât câștigă un demnitar?

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Site-ul Econtext a întocmit un top al angajaților de lux ai statului. Potrivit sursei citate, cel mai bogat este guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a cărui avere se ridică la 1.100.000 de euro.Nici șeful ANAF, Sorin Blejnar, nu stă prea rău. Potrivit propriei declarații de avere, acesta deține un teren intravilan în București, un apartament în Arad, o casă de locuit în Capitală, conturi în bănci și fonduri de investiții. Întreaga sa avere se ridică la 870.000 de euro.Pe locul trei se află primarul general, Sorin Oprescu. Acesta se laudă cu 25% dintr-o companie medicală, două terenuri intravilane și un autoturism de lux. Toate valorează peste 820.000 de euro.Locul patru este ocupat de Traian Băsescu. Potrivit Econtext, șeful statului deține o parte dintr-un teren intravilan din București, bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 72.000 de euro și o Dacie Duster. Adunând sumele, averea președintelui se ridică la 800.000 de euro.La polul opus al clasamentului se află Laura Codruța Koveși. Procurorul General al României nu deține terenuri, are în schimb un apartament de două camere cumpărat prin două credite ipotecare. Nu are mașini, tablouri sau conturi, în schimb are un salariu pe măsura funcției- 137.000 de lei pe an. În afară de salariu, Kovesi a primit în 2010 indemnizații de aproape 46.000 lei. În total, averea sa se ridică la 94.000 de euro.