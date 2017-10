Tomac: "PMP e mulţumit de rezultatul alegerilor pentru PE"

Tomac: "PMP e mulțumit de rezultatul alegerilor pentru PE"

Ştire online publicată Luni, 26 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, azi, că PMP este mulțumit de scorul pe care l-a obținut la alegerile europarlamentare și a precizat că nu a discutat cu președintele Traian Băsescu după aflarea rezultatelor.Tomac a fost întrebat dacă s-a întâlnit cu președintele Traian Băsescu. "Nu am discutat cu domnul președinte (Băsescu - n.r.), noi am avut o ședință până târziu, am așteptat rezultatele, noi suntem un partid de dreapta, singurul partid de centru-dreapta care a crescut într-un timp foarte scurt. Sperăm să reușim ca până în toamnă să ne consolidăm toate structurile locale", a precizat Tomac într-o conferință de presă.El a spus că PMP este pregătit să discute cu PDL și cu toate partidele de centru-dreapta pentru a realiza o platformă comună care să dea semnalul că există unitate în acțiune pe centru-dreapta pentru mai multă eficiență în toamnă, scrie realitatea.net.