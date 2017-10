Toate salariile bugetarilor se reduc cu 25%, toate pensiile şi ajutoarele de şomaj scad cu 15%

Președintele Traian Băsescu a anunțat ieri măsuri drastice de la 1 iunie:

Toate salariile bugetarilor se reduc cu 25%, toate pensiile și ajutoarele de șomaj scad cu 15%

Președintele Traian Băsescu a prezentat, ieri, „varianta încrederii“ pe care va merge Guvernul României pentru contracararea efectelor crizei economice. În contextul „unei atmosfere publice împinsă până la isterie la unele posturi de televiziune”, șeful statului a adus, ieri seară, câteva clarificări privind întâlnirile avute în ultimele zile cu reprezentanții FMI, ai Băncii Mondiale, ai Băncii Naționale, dar și cu miniștrii Cabinetului Boc privind situația economică actuală a României. Traian Băsescu a remarcat, de asemenea, că există oameni care în mod deliberat mențin o atmosfera de neîncredere. „Îi asigur pe români că Guvernul, președintele și Parlamentul știu ce au de făcut”, a spus ferm Traian Băsescu. Președintele a menționat că, de la bun început, atât echipa de evaluare a FMI, cât și Guvernul au avut în vedere două variante: varianta „neîncrederii” și „varianta încrederii”. Prima dintre ele viza creșterea TVA de la 19 la 24%, a cotei unice de la 16 la 20% și reducerea salariilor în sectorul bugetar, pentru a ne putea încadra într-un deficit bugetar de 6,7 - 6,8% din PIB. Cea de-a doua variantă se baza pe încrederea în capacitatea Guvernului de a face reforme și de a-și continua programele de restructurare masivă a cheltuielilor. Șeful statului a anunțat că, în cele din urmă, s-a optat pentru „varianta încrederii”, iar memorandumul care se va semna, cel mai probabil, săptămâna viitoare, va fi „în linii mari” expresia acestei variante. Principalele măsuri propuse sunt: 1. Reducerea fondului de salarii pentru tot aparatul bugetar din România cu 25%. Șeful statului a adăugat că această măsură trebuie luată de la 1 iunie. Președintele a mai spus că toate salariile vor fi reduse cu 25%, inclusiv salariul minim pe economie. Cu toate acestea, „Guvernul va completa diferența care este sub 600 de lei. Deci salariul minim pe economie, care va fi luat în considerare, este salariul din sectorul privat și, dacă prin diminuarea de la 705 lei, cât este în sectorul bugetar, cu 25% se ajunge sub 600 lei, nu va scădea salariul minim sub 600 lei. Guvernul va lăsa salariul minim în vigoare așa cum este, pentru economia reală”, a spus Traian Băsescu. De asemenea, președintele a declarat că, până la sfârșitul anului, șefii de instituții au obligația să-și facă selecția în vederea concedierilor, să îi păstreze pe cei mai buni angajați, și nu clientela politică, în așa fel încât, în anul 2011, menținându-se fondul total salarial și în speranța creșterii economiei, salariile să poată reveni la cele pe care le au acum. Rezultatul evaluărilor asupra eficienței funcționarilor va trebui să fie gata până la sfârșitul lunii decembrie. 2. Reducerea fondului de pensii cu 15%. În ceea ce privește pensiile, Guvernul își va menține transferul de 1,7 miliarde de euro la fondul de pensii, dar pentru acoperirea pensiilor la nivelul actual ar mai trebui circa încă 500 de milioane de euro, care nu există, potrivit șefului statului. El a adăugat că, având în vedere că acești bani nu există, „este previzibilă o reducere a pensiilor cu 15%”. 3. Reducerea masivă a subvențiilor. Președintele a mai anunțat că se va proceda la reducerea masivă a subvențiilor, iar banii recuperați din subvenții vor fi alocați strict acelor cazuri care în mod real au nevoie de sprijin financiar. El a oferit exemplul sistemului de încălzire din București, care beneficiază de subvenții masive din partea Primăriei Capitalei, dar și a bugetului de stat. Indiferent de veniturile pe care le au, toți cetățenii din București și firmele racordate la sistemul centralizat primesc încălzirea subvenționată. În aceste condiții, subvențiile globale vor fi sistate și se va acorda subvenție doar celor care au nevoie de ea. 4. Reducerea ajutorului de șomaj cu 15%. 5. Reanalizarea celor 16 programe sociale care funcționează la nivelul întregii țări. „În România funcționează 16 programe sociale, marea lor majoritate aplicate înainte de alegeri - de la acordare de pampers, până la venitul minim garantat. Ele funcționează atât de independent unul de altul, încât sunt persoane care cumulează 4-5 ajutoare din diverse programe, astfel încât le convine să stea acasă fără nici o problemă și câștigă mai bine decât unul care merge la serviciu”, a atras atenția Traian Băsescu. Toate cele 16 programe sociale vor fi reanalizate în așa fel încât ele să-și atingă ținta și nu să devină surse de venit fără muncă. În cazul salariaților Guvernului care se află și în consilii de administrație, veniturile pe care le obțin ca reprezentanți ai statului vor fi impozitate cu procente foarte mari pe care le va stabili Executivul. Obiective urmărite prin adoptarea acestor măsuri 1. Crearea resursei financiare pentru acoperirea datoriilor pe care statul le are către companiile private. El a menționat că acest lucru este important, în contextul în care băncile nu mai creditează proiectele. Președintele a spus că plata datoriilor statului către firme este esențială pentru a încuraja firmele în procesul de reluare a creșterii economice. 2. Plata datoriilor spitalelor. 3. Susținerea proiectelor cu finanțare europeană. Șeful statului a adăugat că sumele eliberate după luarea acestor măsuri precum și a celorlalte măsuri care vor fi stabilite de Guvern în discuțiile cu FMI vor fi utilizate pentru a susține proiectele cu finanțare europeană. „Prioritatea este susținerea proiectelor pentru IMM-uri. Sigur, aici sunt mai multe variante - cu bani în mod direct, cu garanții guvernamentale. Dar, ca să eliberezi garanții guvernamentale, trebuie să ai resursă financiară pentru că, în situația executării garanției, statul trebuie să plătească”, a spus președintele. El a spus că este atât de urgentă susținerea proiectelor mici, până în 20-30 de milioane de euro, „pentru că s-a constatat că 90% dintre proiectele aprobate nu mai pot fi derulate pentru că băncile nu mai creditează componenta autohtonă pe care firma privată sau persoana care și-a obținut aprobarea proiectului trebuie să o pună alături de banii europeni”. Nu se pune problema remanierii La final, președintele Traian Băsescu a declarat că, deși este văzut în postura de a face remanieri, el este un partener al Guvernului și susține că România nu are nevoie de remanieri, ci de stabilitate și încredere, în contextul unor reforme necesare. Liderul PSD Victor Ponta susține că măsurile anunțate sunt un „genocid social“ Președintele PSD Victor Ponta a afirmat, ieri, că declarația șefului statului semnifică faptul că Guvernul Boc nu mai există, ci doar Guvernul Traian Băsescu, precizând că PSD e dispus la solidaritate, dar nu la complicitate și avertizând asupra riscului unui genocid social, notează Mediafax. Ponta a apreciat că Traian Băsescu a dovedit că nu este președintele tuturor românilor. El s-a declarat convins de faptul că „Guvernul Traian Băsescu nu va opri criza” și a cerut partidelor și presei să se opună genocidului social. „Traian Băsescu a dat dovadă în această țară că nu e președintele românilor, că nu-i pasă de pensionari, de șomeri, nici de militari, polițiști, de medici, nici de profesori, de sindicaliști”, a precizat Ponta. Lucian Croitoru: „Este ceea ce trebuia să se întâmple“ „Este ceea ce trebuia să se întâmple. Cu aceste măsuri deficitul bugetar va ajunge la 6,5%”, a declarat Lucian Croitoru pentru HotNews.ro. Reducerile cheltuielilor cu salariile și pensiile „elimină, deși nu integral, boala din sectorul public și vor fi bine privite de investitorii din țară și străinătate”, a explicat consilierul Guvernatorului BNR Mugur Isărescu. „Sunt niște măsuri excelente, complet liberale”, a mai spus Croitoru, care s-a pronunțat constant în ultimii doi ani pentru reducerea cheltuielilor din sectorul bugetar și nu pentru creșterea taxelor și impozitelor. „Investitorii străini și români vor avea mai multă încredere în mediul economic din țară”, a spus Croitoru. Întrebat dacă aceste măsuri nu vor conduce la scăderea consumului, el a explicat că ar fi scăzut mai mult consumul dacă ar fi crescut taxele pentru întreg sectorul privat. Măsurile anunțate pot conduce deficitul bugetar spre 6,5%. „În lipsa acestora, deficitul ar fi putut ajunge la 8-9% în 2010\\\", a mai spus Croitoru. Daniel Dăianu: „Măsuri dure,luate într-o situație foarte dură“ „Măsuri dure, luate într-o situație foarte dură”. Așa caracterizează profe-sorul de economie Daniel Daianu decizia anunțată de președintele Băsescu de a reduce fondurile de salarii și pensii, notează HotNews.ro. „Efectul asupra cheltuielilor agregate va fi negativ. Și, din păcate, măsura care ar fi putut contracara acest efect negativ - atragerea de fonduri europene, iese din discuție”, mai apreciază fostul ministru de Finanțe și euro-parlamentar. „Aici problema se pune: vrei sau nu următoarea tranșă de la Fond”, mai explică Daniel Daianu. Potrivit acestuia, ratarea următoarei tranșe înseamnă împrumutarea la dobânzi mult mai mari, pe care România nu și le poate permite. Peste 140.000 de bugetari vor fi disponibilizați până în 2011 Peste 140.000 de angajați din sectorul public vor fi disponibilizați până la începutul anului viitor, pentru a menține cheltuielile de personal în 2011 în limitele convenite cu FMI, au declarat, pentru Mediafax, surse participante la negocierile cu instituția financiară. „Până la începutul anului viitor trebuie să plece cel puțin 10% din angajații din sectorul public”, au spus sursele citate. Numărul de posturi ocupate din sectorul public a scăzut cu 36.404 în perioada decembrie 2008-februarie 2010, respectiv o reducere de la 1.398.867 la 1.362.463 posturi efectiv ocupate, potrivit datelor prezentate recent de Ministerul Finanțelor Publice.