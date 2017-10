"Toate însemnele ALDE au fost retrase de pe sediu. Pentru noi, ALDE nu mai există!"

2

DICU NAIVUL

" Cazul " Dicu nu e singular . Avem dovada ca zicala " daca te amesteci in tarate te mananca ....porcul " este pe deplin valabila in cazul celor care cred ca intrand intr-unul din partidele romanesti poti sa-ti realizezi un ideal in conditiile in care acestea sunt facute pentru a asigura imbogatirea rapida a unora ca Tariceanu si a complicilor lor . DL Dicu demonstreaza din plin afirmatia ca indiferent ce pregatire intelectuala ai , in politica poti fi analfabet . Este bine ca dl Dicu s-a trezit la realitate . Daca vrea sa mai aiba parte de dezamagiri , poate sa se inscrie in alt partid . Toate sunt la fel . Partidele n-au nevoie de oameni care gandesc . Cum este posibil ca sa existe cineva care crede ca exista vreun liberal in Romania , sau liberalism ? Libertinism da , si poate putin libertariarism , Asa zisul PNL nu s-a preocupat de dezvoltarea economiei si de cresterea clasei de mijloc si acum culege ce a semanat , adica nimic .In schimb PSD a stiut sa -si asigure electoratul saracind polulatia in complicitate cu PNL .Nu este esclus ca in viitor Romania sa aiba o soarta mai buna , dar nu cu actualii lideri de partid sau de stat . Cat timp soarta noastra depinde de indivizi periculosi al caror nume ne este sila sa le mai pomenim , Romania nu poate avea viitorul visat de naivi .