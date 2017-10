Primarul Ion Beiu:

"Toate drumurile din Saligny vor fi asfaltate"

Acolo unde există înțelegere în cadrul consiliului local, proiectele în interesul cetățenilor merg strună. Este și cazul aleșilor locali din comuna Saligny unde există o bună colaborare și, alături de primarul Ion Beiu, se lucrează neîncetat pentru moder-nizarea localității și, implicit, creșterea nivelului de trai al oamenilor de-acolo.După ce școlile și grădinițele au fost reabilitate și modernizate, consilierii locali au luat decizia ca sediul Primăriei Saligny să fie extins și modernizat. Investiția se ridică la aproximativ 500.000 de lei și va fi suportată din fonduri comunitare, prin Programul Național de Dezvoltare Locală.„Trebuia neapărat extins deoarece în clădirea Primăriei nu există suficient spațiu pentru ședințele de consiliu. Imobilul este vechi, din anii ’60, și este subdimensionat. Avem doar trei camere, iar angajatele stau înghesuite în birou. Actualul spațiu este mult prea mic pentru necesitățile noastre, astfel că s-a luat de comun acord decizia ca sediul să fie extins cu încă patru săli și cu grupuri sanitare. S-a lucrat în ritm alert, s-au ridicat pereții și s-a montat acoperi-șul. Acum am fost nevoiți să sistăm, deocamdată, lucrările deoarece nu mai avem bani suficienți pentru a finaliza ce am început. Sperăm ca la anul construcția să fie gata”, a declarat primarul Ion Beiu.El a adăugat că un alt proiect important pentru comună vizează asfaltarea tuturor străzilor din Saligny, Ștefan cel Mare și Făclia, sate ce fac parte din comună.„Toate drumurile din Saligny vor fi asfaltate. Lucrările propuse în acest proiect constau în reabilitarea și modernizarea străzilor în localitatea Ștefan cel Mare, cu o lungime totală de 8,80 km, în localitatea Saligny, pe o lungime totală de 12,24 km, iar în localitatea Făclia, pe 5,76 km. Aceste drumuri care vor fi asfaltate vor face legătura și cu drumul de exploatare agricolă care a fost deja finalizat”, a mai spus șeful administrației locale din Saligny.De asemenea, primarul a precizat că s-a început reabilitarea Căminului Cultural de la Făclia care se realizează din fonduri de la bugetul local.Totodată, o altă lucrare așteptată cu interes de oamenii care locuiesc în satul Ștefan cel Mare este construcția unui Cămin Cultural.Deși, inițial, prima licitație a fost cu ghinion deoarece firma care o câștigase a intrat la scurt timp în insolvență, acum lucrurile au intrat în linie dreaptă. Practic, a fost reluată licitația, iar firma care a intrat în posesia lucrării a și început treaba, urmând să fie turnată fundația. Cu toate acestea, pe timpul iernii, lucrarea va fi sistată până în primăvară. Valoarea proiectului, derulat cu bani de la bugetul local, a fost estimată la 1,7 milioane de lei.Totodată, în satul Ștefan cel Mare s-a construit o biserică foarte frumoasă, iar în scurt timp se va finaliza și casa parohială. În plus, tot aici s-a construit și o capelă mortuară. Ca spațiu are o cameră unde se va tine decedatul, o bucătărie dotată corespunzător cu tot ce trebuie pentru parastas, o toaletă și o sală de mese.