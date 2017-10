"Toată lumea aşteaptă o condamnare în cazul lui Voiculescu"

"Toată lumea așteaptă o condamnare în cazul lui Voiculescu"

Ştire online publicată Marţi, 05 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Traian Băsescu a declarat, la postul B1 TV, că presiunea mediatică în cazul procesului lui Dan Voiculescu în dosarul ICA este în neregulă, dar și că ipotezele potrivit cărora el se ocupă de dosarele oamenilor arată "un tip de lichelism".Steaua l-a transferat pe fostul capitan al lui Dinamo- Nu se va finaliza această fuziune. Nu se poate materializa așa ceva din motive de interes politic. S-a servit o minciună pusă la cale de Vasile Blaga și de Crin Anontescu. Antonescu și-a pierdut calitatea de președinte de partid, Blaga l-a salvat.- Paradoxul este că cea mai bună soluție ar fi fost să se facă un agreement între PDL și PNL de susținere în turul doi și ambele partide să aibă candidați.- PNL n-ar fi împăcat dacă n-ar avea candidat.- Dacă îl bagă pe Tăriceanu la guvernare, până la alegeri, din 14 președinți de CJ liberale, câți credeți că vor mai face campanie?- La populația care merge duminică de duminică la biserică și care în loc să dea 10 lei la doctor și dă 100 la biserică, vă asigur că va conta acest lucru. Eu și în aceste condiții îl cotez pe Iohannis cu șanse de a-l învinge pe Victor Ponta.- Nu putem să nu luăm de bune comunicatele oficiale ale BOR, care spune că va fi neutră. Dar țineți cont că tata-socru are influență în cler. N-are nici decența să nu se bage. Tata-socru va fi un contrabandist în favoarea lui Victor Ponta.Despre Victor Ponta:- L-am văzut într-o emisiune la Antena 3 (pe Ponta) că cerea să se dea toate înregistrările de la confruntări. O să vedeți o slugă. Vi-l imaginați pe Ponta să spună "Sunt fericit, domnule președinte. E foarte bine, sunt de acord"? Vi-l imaginați?Des- Mateuț a fost mare cât timp judecătorii au fost mai slabi cunoscători de carte decât ei.- Ce se întâmplă în acest dosar din punct de vedere al presiunii media n-am văzut. N-am văzut pe nimeni să mă întrebe despre Voiculescu. Presiune publică nu este, dar presiune mediatică, a presei, există. Cred că este un lucru care ar trebui să se întâmple pentru ultima dată.- Oricât am spune că judecătorii sunt imparțiali, lasă urmări această presiune. Judecătorul îsi va face datoria în mod cert, va judeca dând la o parte această presiune. În acest moment avem, legat de câțiva judecători, îngrijiorări foarte mari privind felul în care sunt tratați de familia celor condamnați. Sunt judecători în acest moment care trebuie supravegheați de instituțiile statului pentru a fi protejați, asta și din cauza presiunii mediatice care se creează.- Presiunea mediatică este în neregulă, mai ales anticipările, toata lumea asteapta o condamnare. Poate fi orice, judecatorul este singurul care are toate elementele de a decide.- Ipotezele potrivit cărora Băsescu se ocupă de dosarele oamenilor sunt "un tip de lichelism. Oamenii aceia stiu sigur că nu am cum să mă ocup de dosare. Este lichelism și al politicienilor, și al unor jurnaliști."- Am venit pregătit să fac declarația asta, am luat din DEX definiția cuvântului "lichea". Aceștia sunt oamenii fără caracter.Sursa: www.mediafax.ro