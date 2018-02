Toader, despre DNA: Nu mai are sens să aşteptăm Inspecţia Judiciară. Voi anunța decizia

Toader, despre DNA: Nu mai are sens să așteptăm Inspecția Judiciară. Voi anunța decizia

Ştire online publicată Luni, 12 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției a declarat, luni, că va lua o decizie la București cu privire la conducerea DNA, însă nu are sens să mai sesizeze Inspecția Judiciară, deoarece aceasta ar amâna mult luarea unei măsuri, scrie realitatea.net"Asteptări din partea mea referitor la subiectul discutat știu că sunt. Presiuni asupra mea în acest sens vă asigur că nu sunt. Nu voi sesiza Inspecția Judiciară. Consider că la acest moment nu mai este necesareă sesizarea Inspecției Judiciare pentru că dacă aș sesiza s-ar prelungi cu mult, ar trebui să așteptăm rezultatele Inspecției Judiciare. În acest timp au ieșit multe la iveală. Dacă lucrurile așa stau, este foarte bine ca oamenii să cunoască adevarata față a modului în care unori se face activitatea de urmărire penală, ca românii să vadă modul în care se respectă sau nu ceea ce Constituția spune prezumția de nevinovăție. Nu voi sesiza Inspecția Judiciară. Am raportul privind activitatea DNA întocmit. Există și varianta cealaltă, a prezentarii în plenul Parlamentului a unui raport sinteza privind activitatea Mininisterului Public, DIICOT și DNA", a declarat Tudorel Toader, luni, la Antena 3.Ministerul a precizat că după ce va reveni din Japonia, acolo unde este în prezent, într-o vizită de lucru, va decide care este cea mai completă și rapidă variantă privind situația conducerii DNA."Cred că nu are sens să mai așteptăm ca Inspecția Judiciară să ne spună și să confirme a N-a oară ceea ce știm și să prelunească termenul de rezolvare a problemei pe care o discutăm", a mai spus ministrul Justiției.Întrebat dacă va propune revocarea procurorului șef al DNA, Toader a spus: "Raportul va conține o măsură".Postul Antena 3 a difuzat, duminică seară, o înregistrare prezentându-l pe Vlad Cosma, care a arătat că procurorii Mircea Negulescu și Lucian Onea au încercat să inventeze dosare în baza unor "probe fabricate" unor oameni politici și de afaceri, printre care și lui Sebastian Ghiță. Totodată, fostul deputat a dezvăluit cum procurorul DNA Ploiești Lucian Onea i-ar fi cerut să modifice anumite documente și probe care ar fi fost folosite ulterior în dosar. Mai mult, aceștia l-ar fi amenințat pe Vlad Cosma că îi vor aresta sora, pe Andreea Cosma.O altă dezvăluire a venit de la procurorul Mihaiela Iorga. Magistratul a declarat, duminică seară, că Laura Codruța Kovesi a chemat-o, la un moment dat, ca să o întrebe dacă nu ar putea să "iasă" cu un dosar al unui fost ministru ce urma să fie numit premier, pentru că acesta din urmă ar fi numit-o pe Dana Gîrbovan ministru al Justiției, ceea ce ar fi reprezentat un dezastru pentru DNA.