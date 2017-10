Titus Corlăţean a renunţat la funcţia de secretar general al PSD

Titus Corlățean a renunțat la funcția de secretar general al PSD

Ştire online publicată Vineri, 16 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Titus Corlățean a declarat ieri pentru NewsIn că, în luna decembrie, și-a depus mandatul din funcția de secretar general al PSD, motivând că în acest moment partidul nu are probleme fundamentale, iar el și-a schimbat prioritățile. „L-am informat în scris pe Mircea Geoană la ultimul comitet executiv că am decis să-mi depun mandatul din funcția de secretar general al PSD. Motivația ține de faptul că, după cinci ani, timp în care am fost în prima linie a PSD, m-am preocupat mai mult de partid decât de persoana mea și de familia mea. Am fost purtător de cuvânt al PSD într-o perioadă dificilă, vicepreședinte și apoi secre-tar general al unui partid de opoziție. Nu văd acum probleme fundamentale la PSD, de aceea am decis să-mi schimb prioritățile”, a explicat Corlățean pentru NewsIn. El a mai ținut să precizeze că termenul de depunere a mandatului i se pare mai corect decât cel de demisie. Corlățean a mai spus că de acum înainte se va dedica muncii parlamentare, finalizării doctoratului pe care l-a început, dar și familiei.