Tinerii liberali au finalizat proiectul "Luna femeii de succes"

Organizația Municipală de Tineret PNL Constanța a finalizat cu succes proiectul inițiat la începutul lunii martie, denumit „Luna femeii de succes”. În această lună, tinerii și-au propus să aducă laude deosebite femeilor cu performanțe, femeilor de succes, femeilor cu rezultate din Constanța.Astfel, tinerii au salutat o carieră încununată de succes, de zeci de ani, în medicină și cercetare, a profesorului universitar doctor Mariana Așchie. În același timp, au prezentat mulțumirile pentru rezultatele de excepție în sport ale campioanei europene la tenis de masă Eliza Samara. La cultură, s-au adus omagii talentatei și dedicatei mezzo-soprane a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Gabriela Dobre.Totodată, pentru determinarea de a dezvolta societatea civilă constănțeană și de a fi în slujba comunității, tinerii liberali au apreciat activitatea de aproape un deceniu la „Crucea Roșie” a directorului Carmen Lungu. Potrivit tinerilor liberali, la capitolul educație, profesorul Alexandrina Vlad este un model recunoscut pentru succesul cu zecile de generații de elevi olimpici îndrumați. Nu în ultimul rând, tânăra femeie de afaceri Oana Stan a fost premiată pentru debutul spectaculos și traseul ascendent pe care îl are în ultimii ani.„Criteriile de selecție au fost diferite. În unele cazuri, am apreciat experiența, în altele, inovația sau devotamentul față de domeniul de activitate. Prin această acțiune, noi, cei din organizația PNL, facem un pas de a aduce în spațiul pu-blic persoane care pot vorbi despre succes, despre performanță, despre rezultate, astfel încât să fie modele de inspirație pentru tinerii din orașul nostru. Totodată, am mulțumit personal tuturor persoanelor premiate, iar reacția aces-tora a fost deosebit de prietenoasă, astfel încât ne gândim să mai facem asemenea acțiuni și în lunile viitoare”, a declarat Costela Dragu, copreședintele Organizației Municipale de Tineret PNL Constanța.