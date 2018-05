Tinerii din UDTR promovează armonia interetnică din Dobrogea

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) organizează, sâmbătă, 14 aprilie, ora 18.00, un eveniment cultural interetnic intitulat „Muzica etniilor”.Evenimentul este organizat de Comisia de Tineret a UDTR cu scopul de a promova muzica în limbile minorităților naționale și de a reuni prin cântec elevi și studenți români de diferite etnii.„În acest an, organizăm în premieră un concurs de karaoke destinat tinerilor din diversele comunități etnice care trăiesc în Dobrogea, acest spațiu cuprins între Dunăre și Marea Neagră, un adevărat mozaic etnic. Noi, tinerii turci, am crescut împreună cu copiii de altă etnie, avem prieteni români, armeni, germani, greci, romi, ruși-lipoveni, tătari, ucraineni, unguri. Este datoria noastră, a tinerilor, să promovăm armonia interetnică și inter-religioasă ce caracterizează Dobrogea, iar modelul interetnic dobrogean trebuie să fie un exemplu pentru toate țările europene”, a declarat președintele Comisiei de tineret a UDTR, Harun Osman.Evenimentul se desfășoară sub deviza: „Uniți prin muzică, în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918” și va fi găzduit de restaurantul „Bosfor” din Constanța.