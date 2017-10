Tinerii din PSD Cumpăna au plantat copaci în localitate

În comuna Cumpăna s-a desfășurat o acțiune de plantare de copăcei. Acțiunea face parte dintr-o campanie ecologică, numită TSD Verde, campanie inițiată de tinerii social democrați din Constanța.Acțiunea are scopul de a promova spiritul ecologist în vederea asigurării unui mediu natural mai sănătos. În acest sens, mai mulți copaci au fost plantați într-un parc de către tinerii social democrați din Cumpăna, dar și de persoane voluntare. Toți au fost extrem de entuziaști și deschiși acestei idei de ecologizare a zonei.„Împreună am adus un plus comunei în ceea ce privește un mediu sănătos. În același timp, încurajăm tânăra generație în spiritul protecției mediului. Dacă fiecare din noi va planta azi un copăcel, mâine vom respira un aer mai curat”, a spus unul dintre participanții la acțiune.