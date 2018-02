Tinerii din PNL: PSD insistă cu demonizarea "chiaburilor" din mediul privat

Tineretul Național Liberal atrage atenția că singura consecință a noilor modificări decise de Guvernul Dăncilă-Dragnea în domeniul contractelor part-time va fi creșterea șomajului în rândul tinerilor, respectiv încurajarea muncii la negru.„Toate acțiunile economice ale PSD din ultimul an arată că guvernul insistă cu perpetuarea unei mentalități de acum 100 de ani în care „chiaburii” - azi, mediul privat - trebuie demonizați. Au început cu atacarea multinaționalelor și a sectorului bancar, pentru a continua cu domeniul IT și contractele part-time sau cu amenințarea firmelor private cu controale de la ITM. Decizia Guvernului Dăncilă-Dragnea de a se reține angajatului part-time CAS și CASS doar la salariul realizat, urmând ca diferența să fie suportată în numele angajatului de către angajatorul privat este o aberație. Exact ca în cazul angajaților din domeniul IT, o bună parte dintre cei cu contracte de muncă part-time sunt tineri. Iar soluția pe care a propus-o Guvernul Dăncilă-Dragnea nu va face altceva decât să crească șomajul în rândul tinerilor pentru că firmele vor prefera să renunțe la aceste contracte sau vor stimula munca la negru”, a transmis președintele Filialei TNL Constanța, Cosmin Sava.Tinerii liberali subliniază că prevederile OUG 4/2017 vor fi atacate la CCR.Ei consideră că „revoluția fiscală” a PSD dăunează grav mediului privat și economiei de piață.„Chiar și modificările adoptate recent de Guvernul Dăncilă, prin care angajații din domeniul IT nu vor mai avea salariile diminuate, urmare a trecerii contribuțiilor de la angajat la angajator, îi discriminează pe cei care deja au mărit salariile angajaților din fonduri proprii pentru a se asigura că angajații nu au de suferit”, a mai spus liberalul Cosmin Sava.Partidul Național Liberal a anunțat, deja, că va ataca la CCR prevederile OUG 4/ 2017, profund discriminatorii pentru mediul privat, iar dacă judecătorii vor admite contestația, atunci se va înregistra mare victorie pentru firmele din România.Pe de altă parte, chiar dacă răul va fi reparat, instabilitatea, timpul pierdut și nervii tocați de mediul privat nu vor schimba cu nimic intenția Guvernului Dăncilă-Dragnea de a găsi noi modalități pentru a suprataxa firmele din România.