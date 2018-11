Tinerii din PNL, mesaj pentru primarul Făgădău în privința autorizațiilor de construcție

Ziua Mondială a Urbanismului sau Ziua Mondială de Planificare a Orașelor este marcată, în fiecare an, la data de 8 noiembrie. Evenimentul, cunoscut și sub numele de Ziua Internațională a Zonelor Urbane, este aniversat cu scopul de a veni în sprijinul specialiștilor interesați, dar și al publicului larg, cu soluții pentru organizarea orașelor fără a afecta mediul înconjurător.„Noi, Tineretul Național Liberal din Constanta, solicităm ca, în scopul susținerii elaborării de politici urbane eficiente, promovând dezvoltarea durabilă a orașului, Primăria Constanța să grăbească întocmirea Planului Urbanistic General (PUG). Având în vedere că PUG-ul actual datează din 1999, acesta nu are cum să fie la curent cu fenomenul urbanizării de astăzi și problemele de mediu pe care le ridică creșterea poluării”, a afirmat Ciprian Tudose, vicepreședinte TNL Constanța.Printre altele, el a mai adăugat că motivul pentru care municipiul Constanța se dezvoltă haotic și inestetic și după 30 de ani de la Revoluție îl reprezintă lipsa acestui Plan Urbanistic General, dar și lipsa unei viziuni de dezvoltare a orașului.În plus, liberalul Ciprian Tudose îi solicită primarului Decebal Făgădău să aibă în vedere faptul că municipiul Constanța se află, potrivit unui raport al Băncii Mondiale, pe locul 150 într-un clasament privind ușurința cu care cetățenii pot obține autorizații de construire.„Domnule primar, cu ocazia acestei zile, poate veți avea în vedere că în urma unui studiu făcut chiar în Constanța (pe lângă alte opt orașe din România), suntem pe locul 150 din 190 de orașe din alte țări privind ușurința cu care obții autorizații de construire. De ce? Pentru că la noi în țară, un posibil întreprinzător/investitor trebuie să completeze 24 de pași pentru a obține o autorizație, proces care poate dura 260 de zile. Poate că nu ar fi rău să încercați să demarați un sistem de digitalizare a procedurilor în Primărie, simplificând accesul constănțenilor la serviciile administrației publice locale, cu ajutorul tehnologiei”, a transmis liberalul Ciprian Tudose.