Tinerii din Năvodari primesc sprijin pentru casă nouă

Primăria Năvodari are pe ordinea de zi a ședinței de mâine două proiecte dedicate exclusiv tinerilor care doresc să se stabilească într-o casă nouă. Fie că este vorba despre cei care doresc să se mute într-un cămin „la cheie” sau despre cei care doresc să-și construiască singuri casa așa cum și-au imaginat-o dintotdeauna, administrația locală le sare în ajutor. Potrivit expunerii de motive redactate de către primarul Nicolae Matei, aceste proiecte survin în urma solicitărilor multiple venite din partea persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și din dorința administrației locale de „ a da un sprijin noilor familii în formare”. Primul proiect de acest tip vizează aprobarea condițiilor de vânzare a locuințelor ieftine pentru tineri realizate prin mansardarea căminelor LEGMAS, USAS și CONSIR. Astfel, dacă proiectul va trece de votul consiliului local, 33 de apartamente la mansardă vor fi vândute în regim de locuințe ieftine pentru persoanele tinere. Acestea sunt apartamente cu două camere de două tipuri. Tipul unu are o suprafață totală de 65,93 metri pătrați, din care camera de zi are 22,32 de metri pătrați, iar dormitorul 16,64 de metri pătrați. Apartamentele de tipul doi sunt mai mici, întinzându-se pe 44,06 metri pătrați. Dormitorul este de 15,21 metri pătrați, iar camera de zi de 12,80 de metri pătrați. Potrivit informațiilor din partea administrației locale Năvodari, prețul aproximativ de vânzare a locuințelor este de 380 de euro pe metru pătrat, urmând ca suma concretă să fie stabilită în urma supunerii la vot în cadrul ședinței de consiliu local. 20 de tineri au primit terenuri pentru a-și construi o casă Tot pe ordinea zi a ședinței de mâine, primarul Nicolae Matei a introdus un proiect de hotărâre prin care se decide atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri către 20 de tineri ce doresc să își construiască o locuință proprietate personală. Pentru ca tinerii care și-au depus documentația să primească terenurile respective, construirea locuinței se face în conformitate cu documentațiile de urbanism aprobate pentru zonele respective. De asemenea, proiectul prevede că tinerii beneficiari ai terenurilor sunt obligați să înceapă construirea locuinței în termen de un an de la data primirii dispoziției de repartizare a lotului. Primăria va suporta din bugetul local studiul geotehnic și avizele aferente documentației de autorizare. În plus, reamintim că administrația locală Năvodari a promis, în urmă cu ceva vreme, că va pune la dispoziție, în mod gratuit, nu mai puțin de 18 modele de casă, din care fiecare familie să-și aleagă căminul ideal. Costurile pentru proiecte au fost suportate integral de către primărie, în urma unei înțelegeri cu firma Sabimo Proiect, din Constanța, care a realizat 12 machete, în format 3D. Celor 20 de tineri care vor putea primi terenuri în urma supuneri la vot a proiectului de hotărâre menționat le vor fi puse la dispoziție, în total, 25 de loturi. Dintre acestea, trei sunt situate pe Strada Lacului, 17 în zona Calypso Peninsulă, unul pe strada Câmpului, două pe Strada Stadionului și două pe strada Gării.