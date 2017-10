Tinerii din Forţa Civică au dus flacăra democraţiei la sediile PSD şi PNL din Constanţa

Tinerii din Forța Civică au dus flacăra democrației la sediile PSD și PNL din Constanța

Aproximativ 50 de tineri de la Organizația Municipală de Tineret a Forței Civice Constanța au efectuat, ieri, marșul „Torței Civice”. Acțiunea s-a desfășurat pașnic, fără eveni-mente regretabile. Tinerii au plecat din parcarea de la Sala Sporturilor și prima oprire au făcut-o la sediul PSD din Constanța, însă ușile sediului erau închise.Totuși, tinerii din Forța Civică le-au lăsat social-democraților cadourile pregătite la ușă, respectiv, Constituția României și o torță cu flacăra democrației aprinsă, precum și Raportul Comisiei de la Veneția cu privire la evenimentele din luna iulie a anului 2012. Marșul și-a urmat traseul mai departe până la sediul PNL din Constanța.Spre surprinderea lor, la intrare îi așteptau mai mulți tineri liberali. Cele două părți au făcut schimb de cadouri. În timp ce membrii de la Forța Civică le-au dăruit Constituția României și o torță cu flacăra democrației aprinsă, liberalii le-au dat stegulețe ale României deoarece ieri s-a sărbătorit Ziua Imnului Național.Inițiativa organizării acțiunii de ieri aparține președintelui Organizației de Tineret din cadrul Organizației Municipale a Forței Civice Constanța, Andrei Popescu. El a spus că prin acest eveniment, Forța Civică a dorit să marcheze împlinirea unui an de la tentativa eșuată de lovitură de stat organizată de USL - referendumul pentru demiterea din funcție a președintelui României, Traian Băsescu.Alături de tinerii din Forța Civică, pe tot parcursul marșului a fost prezent și Mihai Petre, președintele Organizației Municipale a Forței Civice Constanța.„Am marcat un an de la tentativa eșuată de lovitură de stat pe care USL a mascat-o sub haine parla-mentare. Nu m-am mirat că la PSD am găsit ușa închisă. Felicit tinerii din Forța Civică, în special pe președin-tele organizației municipale de ti-neret, George Andrei Popescu, pentru mobilizare și implicare. Eu consider că viitorul se află în mâinile acelor tineri care decid să intre în arena politică și să lupte pentru drepturile lor, dar mai ales pentru drepturile și binele celor mulți. Sub avertizare de cod portocaliu de caniculă, tinerii participanți la marș au demonstrat prin mobilizare și determinare că vor să schimbe felul în care se face astăzi politică”, a spus Mihai Petre.De remarcat că, până la plecarea tinerilor în marș pe străzile Constanței, alături de ei s-a aflat și președintele Organizației Județene a Forței Civice Constanța, deputatul Dănuț Culețu. El a spus că a venit în mod special să-i felicite la fața locului pentru acțiunea pe care au organizat-o și că are mare încredere în tinerii care cred în democrație.